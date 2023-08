Le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, a déclaré qu’il comprenait les inquiétudes des gens concernant le manque d’activités de transfert du club de Premier League avant la nouvelle saison et a exhorté ses coéquipiers à intensifier après le départ de plusieurs joueurs clés.

Van Dijk, 32 ans, a remplacé Jordan Henderson en tant que capitaine après que le milieu de terrain anglais ait mis fin à un séjour de 12 ans à Liverpool pour rejoindre le club saoudien de la Pro League Al Ettifaq le mois dernier.

Liverpool a perdu jusqu’à six joueurs seniors, Henderson et Fabinho se déplaçant vers les équipes saoudiennes, tandis que les autres milieux de terrain Alex Oxlade-Chamberlain, James Milner, Naby Keita et l’attaquant Roberto Firmino partent en transferts gratuits.

À trois jours du début de la nouvelle saison, le nombre d’arrivées à Anfield n’a pas suivi le rythme des sorties, les milieux de terrain Alexis Mac Allister et Dominik Szoboszlai étant les deux seuls joueurs que Liverpool a signés à la fin de la saison.

« Je peux certainement le comprendre à certains égards, mais je ne suis pas une personne très négative », a déclaré Van Dijk lorsqu’on lui a posé des questions sur les inquiétudes des fans de Liverpool.

« Évidemment, quand beaucoup de joueurs partent, quand votre capitaine part, votre vice-capitaine part, et pour le moment, il n’y a que deux entrants. Et la façon dont nous avons joué, en possession vraiment bien mais défensivement quand vous concédez des buts, ce n’est pas aussi bon, je peux comprendre que certaines personnes aient des doutes. »

Après avoir raté de peu un quadruplé sans précédent lors de la saison 2021-22 – Liverpool a terminé avec deux coupes nationales – le club ne participera pas à la Ligue des champions pour la première fois depuis la première saison complète du manager Jurgen Klopp en 2016-17.

« Voyons si plus de joueurs arrivent et ensuite nous devons être à nouveau prêts pour une longue saison. Ce sera très difficile si nous regardons les équipes autour de nous, mais nous voulons être à nouveau là-haut, nous voulons être un défi encore une fois », a déclaré Van Dijk.

« Nous devons être confiants, nous devons être confiants et nous devons encore apprendre chaque jour.

« Il y a des personnages qui sont partis, des joueurs qui ont joué un grand rôle dans le succès, mais d’autres doivent intervenir. C’est un beau défi à mon avis. Nous devrions être excités. »

Liverpool lancera sa campagne avec un voyage à Chelsea dimanche.