Van Dijk après la victoire de Liverpool – “Ce n’était pas assez bien aujourd’hui et nous le savons tous”

Le défenseur de Liverpool Virgil van Dijk a critiqué la performance de son équipe malgré sa victoire 2-1 sur Leicester vendredi soir.

Deux buts contre son camp de Wout Faes ont permis à Liverpool de réduire l’écart sur les quatre premiers, mais Liverpool a été médiocre pendant de longues périodes du match, en particulier au milieu de terrain.

Kiernan Dewsbury-Hall avait donné à Leicester une avance de quatrième minute après avoir parcouru des hectares d’espace et avoir dépassé Alisson, mais deux mésaventures comiques de Faes à la fin de la première mi-temps ont renversé le match.

Interrogé sur ses réflexions sur le jeu, Van Dijk a déclaré à Sky Sports : « Parfois, nous étions très pauvres ce soir. Cela ressemble à un cliché, mais est-il important de gagner ces jeux.

« Ce n’était pas assez bon aujourd’hui et nous le savons tous. Beaucoup de choses que nous devons faire.

«Nous devons nous améliorer – ils avaient de la qualité à l’avant et à quelques reprises, c’était dangereux. Nous devons récupérer et nous améliorer.

Trent Alexander-Arnold a déclaré qu’il était d’accord avec son collègue défenseur en disant : « Ce n’était pas notre meilleure performance, mais tout ce qui compte, c’est le résultat.

«Ce sont ceux sur lesquels vous regardez en arrière et pensez que vous deviez gagner. Peu importe si vous gagnez de manière convaincante ou de justesse, ce sont les points qui comptent à la fin de la saison.

« Nous aurions dû leur compliquer la tâche. Nous sommes fiers de notre intensité et nous ne sommes pas sortis des blocs. Ils ont commencé rapidement et le premier but nous a pris par surprise.

Liverpool jouera ensuite lundi, lorsqu’ils se rendront à la neuvième place de Brentford.

