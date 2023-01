Van Dijk absent pendant “plus d’un mois” dans un nouveau revers pour blessure

Le défenseur de Liverpool Virgil van Dijk sera absent “plus d’un mois” avec une blessure aux ischio-jambiers alors qu’il subit un nouveau coup de blessure, a déclaré vendredi le manager Jurgen Klopp.

Van Dijk s’est blessé lors de la défaite 3-1 de Liverpool contre Brentford lundi et a été remplacé à la mi-temps.

“Virgil a été une surprise pour nous. Ce fut un coup dur”, a ajouté Klopp lors d’une conférence de presse vendredi.

“Il ne ressentait pas grand-chose. Je l’ai enlevé, il n’était pas clair qu’il aurait peut-être essayé [to play on]. Le diagnostic était assez sévère. On parle de semaines, plus d’un mois mais j’espère que ça ira vite. J’espère que ça ira vite, il faudra voir. Pour l’instant il n’est pas disponible, c’est comme ça et on a d’autres demi-centres.

“Tout va bien pour l’équipe mais pour Virgil, c’est difficile pour lui. Il a joué un nombre incroyable de matchs au fil des ans. Nous ne pouvons pas l’utiliser sur le terrain mais en dehors du terrain, nous le ferons.”

Pendant ce temps, Liverpool profitera de l’ajout de la nouvelle recrue Cody Gakpo, et Klopp a déclaré qu’il avait été impressionné par l’ailier lors de ses premiers jours d’entraînement.

C’est un bon footballeur, bon dans les petits espaces, aime tirer à distance, bon finisseur et dribbleur”, a déclaré Klopp.

“Tous ceux qui veulent en savoir plus sur lui peuvent le savoir car il y a beaucoup de vidéos sur lui. C’est agréable à voir dans la vraie vie, devant vous.

“Il a l’air vraiment prometteur et en forme. Les séances sont intenses pour lui car elles sont différentes. Je suis très positif à son sujet. Venir d’une nouvelle ligue est toujours difficile, mais nous nous attendons à un impact positif.”

Liverpool occupe la sixième place de la Premier League, à sept points de Manchester United, quatrième.

L’équipe de Klopp accueillera les Wolves au troisième tour de la FA Cup samedi avant un voyage à Brighton en Premier League le week-end prochain.

“Il y a eu des moments plus faciles pour signer pour Liverpool”, a déclaré Klopp.

“Cette année, nous ne pouvons pas garantir le football de la Ligue des champions, mais Cody n’a jamais demandé. Il connaissait la décision. Il peut voir le tableau. C’est un gars qui ne veut pas sauter dans un train en marche, il veut pousser le train, ça aide toujours.”