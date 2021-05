Van der Sar parle du rôle de Man United mais aucun contact pour remplacer Woodward

Edwin van der Sar a déclaré à ESPN qu’il ne travaillerait que pour l’Ajax et Manchester United, mais n’a reçu aucun contact de United concernant le remplacement du vice-président exécutif sortant Ed Woodward.

Le PDG de l’Ajax, Van der Sar, s’exprimant sur «Goedemorgen Eredivisie» d’ESPN Pays-Bas, a évoqué la possibilité de travailler pour Manchester United à l’avenir, le nouveau contrat de leur manager Erik ten Hag au milieu de l’intérêt de Tottenham et de l’échappée malheureuse de la Super League.

– Woodward dit au fan club de United ne relancera pas les plans ESL

– Insider Notebook: la bataille contre la douleur de Rashford depuis deux ans

– Connelly: Comment l’UEFA peut réparer le football européen brisé

Van der Sar a confirmé qu’il avait été approché par United « il y a quelques années » pour un rôle, mais avec le départ de Woodward en décembre, il a été mentionné comme un successeur possible.

L’ancien gardien de but, qui a remporté la Ligue des champions et quatre titres de Premier League au cours de ses six années en tant que joueur à United, a été interrogé sur ces rumeurs et a déclaré: « Ce n’est pas nouveau pour moi, mon nom y circule depuis longtemps. »

Lorsqu’on lui a demandé si United avait pris contact à propos de lui qui pourrait éventuellement remplacer Woodward, Van der Sar a déclaré qu’il n’avait pas été approché.

Et concernant toute approche future possible, Van der Sar a déclaré qu’il aimerait terminer à l’Ajax « de manière parfaite ».

Il a poursuivi: « Un prix européen est quelque chose qui me déclenche. »

De son avenir, Van der Sar a déclaré: « [With] le travail et la pression, vous devriez avoir un ressenti avec le club. Je pourrais faire les choses que Ronald de Boer fait – il travaille pour nous à l’Ajax et aussi ici pour vous les gars [ESPN]. Il a plus de liberté que moi, il a une belle vie.

« La pression est différente et je ne travaillerai pas dans un club où je n’ai pas de sentiment. Je ne pourrais faire ça que pour l’Ajax ou United. Je ne travaillerais pour aucun autre club. Je suis vraiment content de la façon dont nous avons [developed] Ajax ces dernières années. Il y a 10 ans, nous avions l’ambition d’atteindre le sommet de l’Europe. Nous y sommes parvenus. Nous avons dû travailler très dur, nous n’avons pas de riche propriétaire et le gouvernement ne nous a pas aidés. «

Edwin van der Sar a eu une carrière réussie après avoir joué dans l’administration. Photo de VI Images via Getty Images

Bien qu’il soit ouvert à travailler à Manchester United à l’avenir, il se concentre immédiatement sur l’Ajax. Cette semaine, le club a annoncé que le manager Ten Hag avait signé un nouvel accord jusqu’en 2023, lié au poste vacant à Tottenham.

Van der Sar ne serait pas tiré sur la question de savoir si Ten Hag avait une clause de sortie dans son nouvel accord, mais a déclaré « qu’il y a différentes options dans un contrat ».

Il a déclaré qu’il était sûr à 100% que Ten Hag serait toujours au club la saison prochaine, ajoutant: « Nous ne le laisserions pas signer un nouveau contrat. [if there was] une chance de quitter le club maintenant. «

Mais Van der Sar a admis que Ten Hag pourrait être influencé par un plus grand club à l’avenir.

« S’il réussit bien, il pourrait aller dans un plus grand club », a déclaré Van der Sar à propos de Ten Hag. «Tout le monde aux Pays-Bas aimerait faire un pas dans les meilleures équipes du pays. Et quand vous y êtes, vous voulez faire un pas vers un autre pays. Nous sommes heureux qu’il puisse travailler avec cette équipe pour une autre saison. «

Van der Sar a également parlé à ESPN de l’échappée ratée de la Super League. Il a dit que lorsque la nouvelle a éclaté le 18 avril, il n’en savait rien et était « en colère » contre les 12 clubs. L’Ajax a joué Vitesse dans la finale de la Coupe KNVB le jour où la nouvelle a éclaté, et Van der Sar a expliqué qu’au lieu de célébrer leur succès 2-1, il était en appel vidéo avec d’autres dirigeants.

« Je pense que c’est étrange qu’il n’y ait pas eu vingt avocats onéreux embauchés pour s’occuper de cela », a déclaré Van der Sar. « Et comment il serait présenté au lieu de quelque chose un dimanche soir. »

Lorsqu’on a demandé à Van der Sar – qui agit également en tant que vice-président de l’Association des clubs européens – s’il s’était senti «poignardé dans le dos» par les clubs séparatistes, il a répondu: «Un peu. Vous pouvez aussi dire un beaucoup à propos de l’UEFA – l’UEFA est en quelque sorte une société commerciale. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Mais leur plan était bon pour de nombreux pays, pas seulement pour quelques-uns. «