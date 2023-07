Van der Sar, ancien élève de Manchester United, est hors de danger à l’hôpital

L’ancien gardien de Manchester United Edwin van der Sar reste en soins intensifs mais est dans un état stable et hors de danger immédiat après avoir subi une hémorragie cérébrale la semaine dernière, a confirmé mardi sa femme Annemarie.

Van der Sar, 52 ans, a été admis vendredi dans un hôpital de Split alors qu’il était en vacances en Croatie.

« Edwin est toujours dans l’unité de soins intensifs mais est stable. Il n’est pas en danger de mort », a déclaré Annemarie, citée par l’Ajax Amsterdam, où Van der Sar était jusqu’à récemment directeur.

« Chaque fois que nous lui rendons visite, il est communicatif. Nous devons attendre patiemment pour voir comment sa situation va évoluer. »

Van der Sar, 52 ans, a passé six ans en tant que joueur à Old Trafford avant de partir en 2011 et d’y remporter la Ligue des champions en 2008 après une séance de tirs au but. Le gardien néerlandais a fait 130 apparitions pour son pays et a également remporté la Ligue des champions avec l’Ajax ainsi que quatre titres de Premier League avec United.

Il a quitté l’Ajax avant la fin de la saison dernière alors que le club a terminé troisième du championnat néerlandais et a raté le football de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2009.

Des informations de Reuters et de l’Associated Press ont été utilisées dans cet article.