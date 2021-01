Personne ne voudra plus que Donny van de Beek réussisse à Manchester United que Donny van de Beek. Et cela en dit long étant donné les millions de supporters et de fans des Red Devils en Hollande pleinement conscients de ses talents.

L’ancienne star de l’Ajax est arrivée au club l’été dernier pour environ 40 millions de livres sterling et avec beaucoup de promesses.

Van de Beek avait joué dans cette équipe de l’Ajax, en particulier lors de leur impressionnante course en Ligue des champions 2018/19 qui les a menés en demi-finale.

Au cours de ses deux dernières saisons au club, le joueur de 23 ans a disputé 94 matches, marqué 27 buts et produit 24 passes décisives.

Le Real Madrid le voulait mais était financièrement incapable de rivaliser après avoir été durement touché par Covid.

United a plongé et cela a semblé être un peu un coup d’État. Un futur remplaçant de Paul Pogba et des frais de transfert la moitié du prix de Jack Grealish.

Mais le déménagement n’a pas fonctionné aussi bien que beaucoup l’auraient envisagé.

Les choses ont bien commencé avec un but lors de ses débuts après avoir été remplaçant, mais Van de Beek n’a eu qu’un seul départ en Premier League cette saison.