MANCHESTER, Angleterre – Ole Gunnar Solskjaer a exhorté Donny van de Beek à saisir son « opportunité » contre Watford en FA Cup et le milieu de terrain néerlandais, qui a subi une première saison difficile à Manchester United, peut être satisfait de l’avoir prise. Cela fait plus d’un mois que Van de Beek a commencé un match à Old Trafford, mais en aidant United à atteindre le quatrième tour avec une victoire 1-0 contre l’équipe du championnat, il a rappelé à son manager qu’il n’avait pas quitté l’Ajax cet été. s’asseoir sur le banc.

Il n’a pas marqué ni inscrit une passe décisive – le capitaine pour la nuit que Scott McTominay a dirigé dans le coin d’Alex Telles après cinq minutes pour le seul but – mais il n’en avait pas besoin. C’était plutôt sa rapidité de pensée, ses mouvements fluides et son calme sous la pression, en particulier lors d’une impressionnante performance en première mi-temps, qui le distinguaient de presque tout le monde sur le terrain.

Un moment en particulier, un talon arrière délicat au bord de la surface de réparation de Watford qui a traversé William Troost-Ekong et Marc Navarro pour créer une chance pour Juan Mata, était le type d’ingéniosité que l’équipe de Solskjaer a souvent semblé désespérée pour cela. saison.

« Je pense que Donny a de nouveau montré ses qualités », a déclaré Solskjaer par la suite. « Il est très techniquement propre et il prend de bonnes décisions comme le film pour jouer Juan. Il a cette qualité pour ouvrir des matchs serrés et il bénéficiera de ce match. »

Ce n’était que le neuvième départ de Van De Beek depuis son transfert de 40 millions de livres sterling cet été. Solskjaer insiste sur le fait que sa gestion du joueur de 23 ans ne fait partie que du processus d’installation dans un nouveau club dans un pays différent, mais cela a toujours été une surprise qu’il ait été utilisé avec autant de parcimonie.

Il n’a commencé que deux des 16 matchs de championnat et a été remplacé à la mi-temps contre West Ham en décembre. En tout, il n’a réussi que 251 minutes en Premier League cette saison, soit moins de 18 de ses coéquipiers de United.

Le manque de temps de jeu de Van de Beek a même incité la légende hollandaise Ronald de Boer à suggérer à Van de Beek de « déclarer qu’il devrait être prêté ou même vendu » pendant la fenêtre de transfert de janvier pour s’assurer qu’il joue suffisamment de matchs d’ici la fin de la saison. pour garder sa place dans l’équipe nationale des Pays-Bas pour les Championnats d’Europe cet été.

Don van de Beek n’a pas marqué contre Watford, mais il était le phare de Man United lors d’une victoire 1-0 en FA Cup. Getty

United a reçu des demandes de clubs intéressés par le prêt de Van de Beek ce mois-ci, mais Solskjaer reste déterminé à garder le gros de son équipe ensemble avant une deuxième moitié de saison chargée. Le Norvégien a dit à Van de Beek en privé à quel point il était apprécié et a désigné Victor Lindelof et Fred comme deux joueurs qui ont dû faire preuve de patience après leur déménagement à United avant de s’établir comme des habitués de la première équipe.

Il est probable que Van de Beek reviendra sur la touche alors que United entamera l’une de ses semaines les plus importantes depuis la retraite de Sir Alex Ferguson. La victoire à Burnley mardi verrait l’équipe de Solskjaer se rendre à Liverpool en haut du tableau le week-end et un résultat positif à Anfield ne ferait que renforcer la conviction que la levée du titre est un objectif réaliste.

Même après avoir complété plus de passes (70) et remporté plus de plaqués (trois) que tout autre joueur contre Watford, Solskjaer est presque certain d’aller avec une combinaison de milieu de terrain de Bruno Fernandes, Paul Pogba, Fred et McTominay – l’Ecossais se démarque comme United a remporté 34 victoires lors de ses 36 derniers matches de troisième tour de la FA Cup – quand il vient de choisir son équipe pour Burnley et Liverpool. Ils devront cependant être meilleurs à Turf Moor après avoir eu du mal à voir Watford malgré un bon départ.

« Nous sommes très heureux de passer », a déclaré Solskjaer. « Nous avons commencé très bien. Je m’attendais à ce que ce soit l’inverse, pour retrouver notre rythme plus tard, mais après un très bon départ, nous avons perdu notre forme et perdu trop de balles. Nous avons fini, c’est le principal. «

Étant donné la difficulté de Van de Beek à obtenir des matchs de championnat réguliers, ce pourrait être le prochain tour de la FA Cup qu’il aura sa prochaine opportunité. Il peut être sûr d’avoir donné un coup de pouce à son entraîneur avec sa performance contre Watford, mais il n’a pas encore atteint le point où il se fraye un chemin dans l’équipe.

Solskjaer est convaincu que cela finira par arriver et que toute discussion sur le fait que Van de Beek doit chercher ailleurs pour réaliser son potentiel incontestable est prématurée. Van de Beek espère que bientôt les matches de coupe contre l’opposition au championnat seront le type de matches qu’il aura à éviter, comme Fernandes, Pogba et Fred cette fois. Pour l’instant, cependant, il a besoin de la FA Cup pour faire valoir son point de vue à Solskjaer. Il peut au moins être heureux de ne pas avoir perdu une rare occasion de faire bonne impression.