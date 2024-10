Vampire Weekend à Los Angeles, vieillir et « Seul Dieu était au-dessus de nous »

Les membres de Vampire Weekend sont très doués dans ce domaine.

Réunis récemment après-midi pour parler du cinquième album du groupe, « Only God Was Above Us », le leader Ezra Koenig, le bassiste Chris Baio et le batteur Chris Tomson ont accepté de jouer à un petit jeu dans lequel ils tenteront de nommer de mémoire LP N°5 par une demi-douzaine d’actes de premier plan.

Cinq sur six réussissent : U2 (« The Joshua Tree »), Kanye West (« My Beautiful Dark Twisted Fantasy »), Bruce Springsteen (« The River »), Bob Dylan (« Bringing It All Back Home ») et Coldplay (« Mylo Xyloto »). Mais même avec celui qu’ils échouent – ​​Koenig identifie initialement à tort le cinquième album de Madonna comme « Like a Prayer » avant de se corriger en « Erotica » – ils présentent des arguments assez solides pour justifier leur erreur.

« Elle devient donc Madonna au cours des trois premiers, puis ‘Like a Prayer’ la consolide », explique Koenig. « Peut-être un peu tôt. « Like a Prayer » n’a-t-il pas l’énergie d’un cinquième album ? »

Il n’est pas surprenant que ces passionnés de musique sans vergogne relèvent ce défi, étant donné que Vampire Weekend parsème son rock indie, depuis près de deux décennies, de références et d’allusions tirées d’une étude attentive et enthousiaste de l’histoire de la pop.

En tournée cette année, le groupe a interprété un medley sur le thème country qu’il appelle « Cocaine Cowboys » qui relie « Married in a Gold Rush » de Vampire Weekend avec « Sin City » et « All the Gold in California » des Flying Burrito Brothers. par les frères Gatlin ; pour un rappel, les musiciens répondent aux demandes du public et tentent de reprendre des chansons qu’ils ne savent pas forcément jouer, notamment « Peg » de Steely Dan et « Rock Lobster » des B-52, qu’ils (pour la plupart) a réussi à se qualifier au Hollywood Bowl en juin.

Mais ils sont également parfaitement conscients de l’arc créatif intégré à une discographie et de l’histoire qu’elle raconte à propos d’un artiste ou d’un groupe. Selon Koenig, les albums 1, 2 et 3 visent à établir une identité ; L’album 4 représente une chance de s’étendre et de « dépenser un peu de ce capital ». Le cinquième LP, dit-il, devrait être « une distillation confiante de ce que vous faites. Cela montre que vous savez qui vous êtes et que vous avez encore de l’essence dans le réservoir.

Koenig, 40 ans, se souvient avoir vu le clip de « Intergalactic » des Beastie Boys, le premier single de « Hello Nasty » du trio de rap de 1998 – « un cinquième album classique », estime-t-il. « Ils n’avaient jamais rien fait de pareil, mais on les connaissait assez bien à ce moment-là pour penser que c’était parfait. C’est comme : différent, mais bien sûr.

C’est une description appropriée de « Only God Was Above Us », qui mélange styles et textures avec la complexité habituelle du groupe – découvrez la façon dont « Ice Cream Piano » oscille entre ballade raffinée et rock galopant – tout en savourant un nouveau côté bruyant.

« Sur chaque album, ils rendent la complexité irrésistible », explique Thomas Mars du groupe français Phoenix, qui a recruté Koenig pour apparaître sur la chanson « Tonight », du LP « Alpha Zulu » de 2022. « Leur musique est tellement superposée et elle s’étend de tant de directions. Pourtant, cela leur ressemble toujours, ce que fait un véritable artiste.

Thomas Mars, au centre, et Laurent Brancowitz, à gauche, du groupe français Phoenix, se produisent avec Ezra Koenig lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024. (Oli Scarff/AFP via Getty Images)

Phoenix a invité Koenig à jouer « Tonight » sur scène à plusieurs reprises au cours des deux dernières années, notamment lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de l’été dernier à Paris et au festival Just Like Heaven en mai à Pasadena, où Koenig est resté après « Tonight ». pour rejoindre Phoenix pour son hit « 1901 ». « Il était juste en train de riffer sur sa guitare, entouré de six autres musiciens, et il a fait sonner la chanson comme Vampire Weekend », se souvient Mars en riant.

Intitulé d’après un titre du New York Daily News figurant sur la couverture de l’album, « Only God Was Above Us » – qui pourrait apporter à Vampire Weekend sa quatrième nomination pour un album de musique alternative aux Grammy Awards – rassemble des réflexions sur certaines personnalités culturelles. et les manœuvres politiques qui ont façonné l’ancienne ville natale du groupe. Vampire Weekend s’est formé en 2006 alors que les membres étaient étudiants à l’Université Columbia de New York, bien que Koenig, Baio et Tomson vivent désormais tous à Los Angeles. (Le partenaire de Koenig, avec qui il partage un fils de 6 ans, est l’actrice Rashida Jones, qui – fait amusant – a été dirigée par l’épouse de Mars, Sofia Coppola, dans « On the Rocks » en 2020.)

En tant que New-Yorkais transplanté à Los Angeles, Koenig trace une ligne entre ses préoccupations lyriques et le fait que « Seinfeld », obsédé par New York, a été tourné ici et que les Beastie Boys « vivaient à Los Angeles lorsqu’ils ont réalisé « Paul’s Boutique », qui a tellement de saveur new-yorkaise. Koenig est passé devant la façade réelle de l’immeuble fictif de Jerry Seinfeld à Koreatown. « C’est un bâtiment d’époque, pas comme un appartement de West Hollywood », dit-il, affalé avec ses camarades de groupe sur un canapé dans le bureau de leur manager. « Mais plus vous le regardez, plus vous vous dites : ‘Ouais, je peux le dire.' »

Les membres attribuent le son relativement brut du nouvel album aux nombreuses heures qu’ils ont passées à jouer ensemble dans un espace de répétition que Baio et Tomson conservent à Eagle Rock. Pourtant, Ariel Rechtshaid, qui a coproduit les trois derniers albums de Vampire Weekend – et qui a également travaillé avec Haim, Usher et Charli XCX – note qu’à certains égards, le processus d’enregistrement était plus élaboré que sur les disques précédents du groupe, plus soignés.

« Cela donne l’illusion d’être moins produit », explique Rechtshaid. «Mais c’était une tonne de performances humaines»: des gens pinçant des guitares, des gens soufflant des saxophones, des gens sciant des violoncelles et des violons. En effet, le chant de Koenig n’a jamais été aussi expressif – mélancolique dans « Mary Boone », tendre mais suspect dans « Prep-School Gangsters » – ce qui, selon Rechtshaid, est toujours l’objectif du studio. « Rien n’est plus important que la voix qui vous parle à travers les haut-parleurs », dit-il. « Tout le reste est juste là pour servir ça. »

Lorsque Vampire Weekend a débuté, l’un des aspects du projet du groupe consistait à recontextualiser certains styles qui étaient peut-être passés de mode – les éléments ska, par exemple, qui figurent en bonne place dans le premier album éponyme du groupe en 2008, sorti dans le sillage de le renouveau du garage-rock new-yorkais. « Il y a eu une provocation délibérée concernant le goût », déclare aujourd’hui Koenig. « J’imaginerais quelqu’un qui, s’il pensait que quelque chose était cool, devait penser que ce n’était pas cool. Et s’ils pensaient que quelque chose n’était pas cool, je devais penser que c’était cool.

« Only God Was Above Us » de Vampire Weekend pourrait apporter au groupe sa quatrième nomination pour un album de musique alternative aux Grammys. ((Jennifer McCord / Pour le temps)

« Mais on ne peut jouer au jeu du goût générationnel que pendant un certain temps », ajoute-t-il. (Il vaut probablement la peine de noter que Vampire Weekend a refait plusieurs de ses anciens en mode ska au Hollywood Bowl.) « En vieillissant, je pense que cela se résume à des choses un peu plus éternelles : vos chansons se connectent-elles ? Et les chansons qui connectent les gens pendant des années ou des décennies sont rares.

Vampire Weekend passera le reste de 2024 sur la route dans son incarnation live semi-jammy de sept musiciens, qui met en vedette un deuxième batteur en plus de Baio, qui porte aujourd’hui un t-shirt Herbie Hancock commémorant les récentes retrouvailles de la légende du jazz avec son Head. Groupe de chasseurs au Bowl. « Mais nous sommes toujours sans gong », souligne Baio. « Deux batteurs et zéro gong, c’est une belle et forte frontière, je pense. »

Les musiciens réfléchissent également à l’arc que présentera Vampire Weekend. suivant cinq albums pourraient tracer. «J’adore voir un auteur-compositeur vieillissant atteindre ce moment où il n’en a plus rien à foutre», dit Koenig. Lorsqu’on lui dit qu’une époque DGAF semble difficile à imaginer pour un groupe aussi attentif aux détails que celui-ci, Koenig répond : « Vous avez tout à fait raison, mais c’est là tout le défi. J’ai vu une chemise qui disait : « Ne vous inquiétez pas pour les petites choses », puis en dessous il était écrit : « Ce ne sont que des petites choses ». » Il sourit à la pensée de cet aphorisme ringard.

« Je dois faire quelques recherches pour savoir si c’est vrai. »