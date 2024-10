Vampire Survivors boucle la boucle avec l’extension Castlevania DLC

Le monde de Dracula et de la famille Belmont arrive Survivants des vampires. Le contenu téléchargeable récemment annoncé pour le jeu de survie automatique, Ode à Castlevania promet un tas de nouveautés : 20 personnages, 40 armes, une scène extra-large et plus de 30 morceaux de musique. Le développeur Poncle a déclaré dans son message d’annonce sur X que l’extension à 3,99 $ devrait contenir plus de 10 heures de jeu – bien qu’il ne soit pas clair s’il y aura réellement des vampires dans le jeu (je parie toujours qu’il n’y en aura pas).

Survivants des vampires est sorti pour la première fois en 2021 avec Castlevania– un sprite art inspiré par le développeur acheté à partir d’un pack d’actifs, mais maintenant le jeu boucle la boucle avec une collaboration Konami. Konami semble aimer accorder des licences à ses franchises ces dernières années, car Survivants des vampires avait un Contra-collaboration thématique plus tôt cette année, et la franchise Castlevania a été utilisée dans le film acclamé par la critique d’Evil Empire. Dead Cells : Retour à Castlevania expansion.

Survivants des vampires a régulièrement reçu des mises à jour gratuites et payantes depuis des années maintenant, et le jeu s’est enrichi de nouveaux personnages, étapes, réalisations, éléments à débloquer et de nouveaux modes comme la coopération locale. Le jeu a toujours été sur le Graphiques les plus joués sur Steam Deck depuis que Valve a commencé à suivre les jeux qui absorbent le plus de temps de jeu sur son ordinateur de poche.