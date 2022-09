MADRID – Le Real Madrid a poursuivi son début de saison à 100% avec une victoire par derrière à domicile contre Majorque.

Les visiteurs ont choqué les champions de LaLiga et d’Europe en prenant les devants à la 35e minute grâce à Vedat Muriqi, mais ils n’ont pas pu conserver l’avantage jusqu’à l’intervalle alors que Federico Valverde a marqué un brillant égaliseur à la troisième minute du temps additionnel.

Vinicius Junior a mis les hommes de Carlo Ancelotti devant à la 72e minute, et la flatteuse victoire 4-1 a été scellée dans les derniers instants avec des buts de Rodrygo et Antonio Rudiger.

Réaction rapide

1. Le héros méconnu du milieu de terrain de Valverde Madrid

Il ne recevra peut-être pas autant d’attention et d’éloges que Luka Modric, Toni Kroos ou – plus récemment – le nouveau garçon Aurélien Tchouameni, mais Valverde est un membre de plus en plus important et influent de cette équipe du Real Madrid.

Valverde a toujours offert une attitude sans fioritures, sans ego et un rythme de travail infatigable, mais maintenant il ajoute également un produit final cohérent à son jeu. Il suffit de regarder ses contributions au cours des dernières semaines.

Ici, avec Madrid 1-0 et ayant du mal à percer la ligne de fond à cinq de Majorque et le bloc défensif profond, Valverde a pris les choses en main, coupant à l’intérieur et décochant un tir devant le gardien Predrag Rajkovic pour égaliser avant la mi-temps.

Federico Valverde devient un membre crucial de l’équipe du Real Madrid. José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

La frappe fait suite à une passe décisive de Vinicius contre le Celtic en Ligue des champions en milieu de semaine, une autre passe décisive contre le Real Betis en Liga le week-end dernier et un but contre le Celta Vigo le 20 août.

Tout cela vient, bien sûr, après avoir placé Vinicius pour le seul but du match contre Liverpool lors de la finale de la Ligue des champions en mai. Valverde a commencé ici dans un rôle plus profond et plus central que la position qu’il a eu tendance à occuper sur l’aile droite cette saison – étant invité à aider Kroos dans la salle des machines du milieu de terrain – mais il a quand même réussi à intensifier l’égalisation cruciale.

Il devient de plus en plus difficile pour le manager Carlo Ancelotti de le laisser de côté.

2. Hazard échoue à l’audition en tant que doublure de Benzema

Encore une occasion manquée pour Eden Hazard. La blessure de Karim Benzema en milieu de semaine avait donné au Belge – désigné par Ancelotti comme remplaçant n ° 9 cette saison – une nouvelle chance de prouver que cela pourrait enfin, enfin être son année.

Sa performance sur le banc contre le Celtic avait été encourageante, marquant et aidant au cours de ses 60 minutes sur le terrain. Ici, il a duré un laps de temps similaire avant d’être retiré, ayant peu d’impact et ne semblant jamais vraiment susceptible d’ajouter à ses quatre buts marqués en trois ans en Liga.

Hazard a montré des éclairs de qualité. Son toucher et ses mouvements hors du ballon restent bons, bien qu’il n’apparaisse souvent pas en phase avec ses coéquipiers plus habitués au style de Benzema. Il était surtout frustré par la défense compacte de Majorque, plongeant de plus en plus profondément pour essayer de s’impliquer dans le match.

Ancelotti pense peut-être que c’est le seul rôle possible pour Hazard, compte tenu de sa perte de rythme et de la forme électrique de Vinicius à gauche, mais il est difficile de voir pourquoi Rodrygo – qui a marqué dans une superbe performance ici – ou même Mariano ne le ferait pas. être un plan B plus efficace à l’avant-centre.

Eden Hazard a été remplacé après une performance inefficace. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

3. Les deux premiers de Majorque causent des problèmes à la défense madrilène

Les chances de Majorque de rester en place cette saison dépendront de la forme de leurs deux avant-gardistes passionnants : Muriqi et Lee Kang-In. Muriqi, un bélier à l’ancienne d’un attaquant, a été une révélation depuis qu’il a été prêté par la Lazio en janvier et a déjà trois buts cette saison, tandis que l’ancien espoir de Valence, Kang In, semble maintenant tenir sa première promesse.

Ils n’ont pas toujours été faciles à gérer pour la défense madrilène – qui manquait d’Eder Militao, blessé. L’équipe locale a eu une frayeur précoce lorsque Muriqi s’est éloigné de Rudiger, qui effectuait son premier départ au Bernabeu un mois après le début de la nouvelle saison, dès la première minute et Thibaut Courtois a été contraint d’intervenir.

Madrid a également été durement rattrapé par le premier match de Majorque. Le coup franc de Lee a trouvé Muriqi au second poteau après s’être éloigné du marqueur Ferland Mendy et sa tête a battu Courtois. Cela n’avait pas d’importance à la fin, avec Madrid à court de gagnants confortables grâce à ces buts tardifs de Rodrygo et Rudiger, mais il y a encore des questions sur la place exacte de ce dernier dans cette équipe lorsque tout le monde est en forme.

Notes des joueurs

Real Madrid: Thibaut Courtois 6 ; Lucas Vazquez 6, Antonio Rudiger 7, David Alaba 6, Ferland Mendy 6 ; Toni Kroos 7, Fede Valverde 8, Dani Ceballos 7 ; Rodrygo va 8, Vinicius Junior 8, Eden Hazard 5.

Sous-titres : Luka Modric 6, Nacho Fernandez 6, Eduardo Camavinga 6, Dani Carvajal 7.

Majorque : Predrag Rajkovic 5; Pablo Maffeo 6, Martin Valjent 7, Antonio Raillo 6, Matija Nastasic 5, Jaume Costa 5 ; Rodrigo Battaglia, Inigo De Galarreta 6, Dani Rodriguez 6 ; Lee Kang In 7, Vedat Muriqi 8.

Sous-titres : Iddrisu Baba 6, Antonio Sanchez 6, Clément Grenier 6, Abdon Prats 5, Lago Junior 5.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Rodrygo, Real Madrid

Visiblement en croissance en tant que joueur semaine après semaine. Un but et une passe décisive ici. Cela vaut-il la peine de lui donner un essai au milieu en l’absence de Benzema?

Rodrygo était le joueur le plus remarquable alors que le Real Madrid a remporté cinq victoires sur cinq en Liga. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

PIRE: Rajković, Majorque

Bien commencé mais a fini par encaisser quatre fois, et aurait aimé faire beaucoup mieux avec le but de Rudiger.

Faits saillants et moments marquants

👋🤳 @fedeevalverde: “Salut les madridistas ! Très heureux de la victoire, du but et des 3 points remportés. Je veux juste dire bonjour à tous les fans ! Hala Madrid !”#RealMadridRCDMallorca pic.twitter.com/FheXU9tMu7 — Real Madrid CF 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) 11 septembre 2022

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

Ancelotti sur le jeu :

“Les buts, ils étaient de grande qualité, les trois buts (Valverde, Vinicius, Rodrygo). Rodrygo et Vinicius se sont bien combinés pour son but, c’était important d’aller de l’avant, et après c’était plus facile. C’était compliqué avec la chaleur et le fait qu’on ait concédé un coup franc, tout était prévisible mais au final on a gardé la tête froide et petit à petit on est revenu dans le match et on a gagné.”

Ancelotti sur le Valverde :

“Être un leader, c’est quand vous êtes un modèle et Federico est un joueur très important pour nous, il se débrouille bien, il est très humble … Les leaders par l’exemple et pas avec des mots, c’est important.”

Ancelotti sur les trois premiers :

“L’idée était de déplacer Hazard hors de la position d’avant-centre pour que d’autres puissent y emménager. Valverde l’a fait une fois, ça pourrait être Rodrygo, Vinicius, nous avons joué trop lentement sur le côté et je voulais changer cela. J’ai eu l’idée de mettre Rodrygo à l’avant-centre.”

Ancelotti sur Hazard :

“C’était difficile en première mi-temps, pas parce que Hazard était à l’avant-centre. C’était difficile parce que la position quand il est tombé n’était pas occupée par les autres. À l’avenir, j’ai la même idée, parfois je pourrais jouer avec Rodrygo à avant-centre, ou Hazard à l’avant-centre avec Rodrgyo à l’extérieur. C’est plus difficile de le faire avec Valverde à l’extérieur.

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Sur les 42 buts en carrière de Vinicius avec le Real Madrid, 32 l’ont été en tant qu’ailier gauche, tandis que 5 sont venus en tant que milieu offensif gauche, 4 en tant que milieu gauche et 1 en tant qu’avant-centre.

Vinicius a marqué en 5 matchs consécutifs dans toutes les compétitions, prolongeant la plus longue séquence de sa carrière

La passe décisive de Dani Ceballos est sa première contribution au but en championnat pour le Real Madrid depuis 2019. Il brise une séquence de 16 matches de championnat sans contribution au but.

Suivant

Real Madrid: L’équipe d’Ancelotti poursuivra la défense de son titre en Ligue des champions avec un match à domicile contre le RB Leipzig, qui a enregistré une impressionnante victoire 3-0 à domicile contre le Borussia Dortmund samedi après un début de saison difficile. Il y a ensuite la petite affaire du derby madrilène contre l’Atletico au stade Metropolitano dimanche prochain avant la trêve internationale de deux semaines.

Majorque : Sans action européenne, Majorque n’a qu’un seul match avant le retour de l’UEFA Nations League pendant deux semaines. Ils accueilleront Almeria samedi.