Valverde et Bentancur : le duo de stars uruguayennes au milieu de terrain

L’élégance et le talent d’Alvaro Recoba et d’Enzo Francescoli. La méchanceté et le pragmatisme de Paulo Montero et Diego Godin. La cruauté et le dynamisme de Diego Forlan, Luis Suarez et Edison Cavani. C’est ainsi que l’Uruguay a été dépeint au cours des dernières décennies.

La ligne arrière et la ligne avant – c’est là que l’Uruguay a été le plus puissant ces derniers temps. Pas au milieu du parc.

Le nouvel Uruguay sous Valverde et Bentancur

Le duo de milieu de terrain central composé d’Egidio Arevalo et Diego Perez qui a débuté la finale victorieuse de la Copa America 2011 contre le Paraguay crie courage et détermination avec peu de flair et d’aventure. Il n’est pas surprenant qu’ils n’aient marqué que deux buts (les deux de Perez) sur un total de 179 sélections internationales. Leur raison d’être était simple : gagner le ballon et le donner aux gars talentueux devant eux. Ils ont admirablement mis en œuvre leur mission, mais l’actuel milieu de terrain uruguayen promet bien plus.

Dans les semaines à venir, l’entraîneur uruguayen Diego Alonso devrait aligner Rodrigo Bentancur de Tottenham Hotspur et Federico Valverde du Real Madrid dans un duo central ou dans un milieu de terrain à trois avec Lucas Torreira ou Matias Vecino. Tous deux ont commencé les quatre matchs de qualification pour la Coupe du monde que l’Uruguay a disputés sous la direction d’Alonso et les deux derniers matchs amicaux contre l’Iran et le Canada.

Magie de Bentancur

Bien que ce soit la première apparition de Valverde dans une Coupe du monde, un Bentancur de 21 ans a commencé tous les matches de l’Uruguay en Russie 2018. Depuis lors, la position et le style de jeu de Bentancur ont évolué d’un box-to-box brut et d’un milieu de terrain offensif. à un rôle plus conservateur et créatif au centre du parc.

En 31 matches de Premier League pour Tottenham, Bentancur a fourni 6 passes décisives malgré le rôle profond dans lequel il est déployé aux côtés de Pierre-Emile Hojbjerg. Ses statistiques au cours de cette saison de Premier League révèlent un milieu de terrain travailleur qui gagne la possession et trouve ses coéquipiers avec des passes courtes et précises.

Ses deux buts contre Leeds United lors de la dernière série de matches de Premier League ont également mis en évidence sa menace de but.

Valverde monte au sommet

Après avoir rejoint le Real Madrid en 2017, le stock de Valverde a explosé après sa percée lors de la campagne 2019-2020. Il a acquis la réputation d’un terrier de milieu de terrain sans fioritures après avoir reçu un carton rouge pour son tacle flagrant sur Alvaro Morata de l’Atletico Madrid qui a marqué au but lors de la finale de la Super Coupe d’Espagne 2020. Son jeu est tellement plus que cela.

Bien qu’il n’ait pas inscrit un seul but compétitif au niveau national et en Europe la saison dernière, son manager au Real Madrid, Carlo Ancelotti, a admis avoir dit à Valverde qu’il déchirerait sa licence d’entraîneur si l’Uruguayen ne marquait pas dix buts cette fois-ci. Et voilà, Valverde a déjà huit buts à son actif cette saison.

Ancelotti s’est appuyé sur le travail de Zinedine Zidane et a transformé ce joyau brut en l’un des meilleurs milieux de terrain d’Europe. Sa performance contre Liverpool lors de la finale de la Ligue des champions 2021/22 a été immense et a montré sa polyvalence et ses qualités gagnantes. Il a commencé sur le côté droit d’un trio de tête en fournissant la passe décisive pour le but gagnant de Vinicius Junior et en annulant la menace d’Andy Robertson du côté gauche de Liverpool.

Avec six saisons dans les meilleures ligues européennes à son actif, ainsi que l’expérience de deux Copa Americas depuis 2018, le Qatar offre la scène parfaite pour que Valverde et Bentancur brillent. Malgré leur jeune âge (Valverde a 24 ans alors que Bentancur a un an de plus), ils ne manquent pas d’expérience internationale avec 95 sélections internationales à eux deux.

Avec une ligne avant solide et une défense pragmatique, le partenariat Valverde-Bentancur peut élever La Céleste comme l’un des chevaux noirs de la Coupe du monde.

Crédit photo : IMAGO / Xinhua