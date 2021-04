Le milieu de terrain du Real Madrid, Federico Valverde, a déclaré ESPN l’incident qui a endommagé le bus de l’équipe avant leur match retour en quart de finale de la Ligue des champions contre Liverpool l’a encore motivé « à tout donner » lors du match de mercredi.

Los Blancos a tenu Liverpool à un match nul et vierge pour passer aux demi-finales avec une victoire totale de 3-1.

Une enquête a été ouverte par la police de Merseyside après que le bus transportant l’équipe de Madrid au stade Anfield avant la rencontre a été touché par un certain nombre d’objets lancés par les fans. Selon la police, la vitre extérieure de la fenêtre de l’autobus en plomb a été endommagée, mais la vitre ne s’est pas brisée et aucun blessé n’a été signalé.

Interrogé sur l’incident après le match, et rappelé son parcours, après avoir joué pour le club uruguayen de Penarol, Valverde a déclaré: « Je viens de là et c’est normal. C’est OK.

« Cela vous donne ce supplément [motivation] dire que je vais aller là-bas sur le terrain avec un instinct de tueur et tout donner. «

L’international uruguayen a joué tout le match avec une cheville enflée. Valverde, qui occupait le poste d’arrière droit en raison de la blessure de Lucas Vazquez, avait eu du mal à subir un coup à la cheville lors de la victoire 2-1 de samedi sur Barcelone lors du match. Clasico. Il a reçu des injections analgésiques afin d’être disponible dès le départ contre Liverpool mercredi.

Valverde est allé au-delà de l’appel du devoir, selon sa petite amie, la journaliste argentine Mina Bonino. Elle a publié une photo sur les réseaux sociaux qui montrait la cheville rouge et enflée de Valverde quelques heures avant le match à Anfield et écrivait: « C’était cet après-midi [Wednesday].

«Je ne voulais rien mettre en place avant la fin du jeu et vous me défierez sûrement plus tard pour le publier, mais je dois faire de même parce que c’est votre effort, et personne ne vous a rien donné.

« Jour après jour, vous vous injectez pour être ferme et aujourd’hui vous vous êtes épanoui plus que jamais. Vous êtes notre fierté. »