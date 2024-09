Valve supprime l’arbitrage de ses accords Steam

Des millions d’utilisateurs de Steam se sont réveillés ce matin avec un avis de Valve : la société de jeux aux multiples facettes a mis à jour son contrat d’abonnement Steam pour supprimer l’exigence selon laquelle les litiges doivent être soumis à l’arbitrage plutôt qu’au tribunal. Désormais, si vous avez un litige, vous devez porter l’entreprise devant un tribunal fédéral ou d’État du comté de King, dans l’État de Washington.

Les experts juridiques considèrent qu’il s’agit d’une victoire pour les utilisateurs de Steam, même si la plupart d’entre eux ne poursuivront probablement jamais Valve en justice. Dans de tels accords, les consommateurs sont généralement tenus de recourir à l’arbitrage et de ne pas intenter de poursuites – du moins aux États-Unis. Auparavant, Valve soumettait ses différends à l’arbitrage, lorsqu’un tiers examinait un problème pour le résoudre en dehors du système juridique. La mise à jour a également supprimé la renonciation au recours collectif de Valve, ce qui signifie que des recours collectifs d’un groupe de personnes portant la même plainte sont désormais sur la table.

« Nous avons éliminé l’exigence selon laquelle les différends doivent être résolus par arbitrage individuel », a écrit Valve dans un communiqué de presse. « Comme toujours, nous vous encourageons à contacter le support Steam lorsque vous rencontrez des problèmes, car ce sera presque toujours le meilleur moyen de trouver une solution. Mais si cela ne fonctionne pas, le SSA mis à jour prévoit désormais que tout litige doit être soumis au tribunal plutôt qu’à l’arbitrage. Nous avons également supprimé la renonciation aux recours collectifs, ainsi que les dispositions de transfert de coûts et de frais, qui figuraient dans les versions antérieures du SSA.

L’arbitrage a fait la une des journaux nationaux plus tôt cette année après que Jeffrey Piccolo a poursuivi Disney et un restaurant sur place suite au décès de sa femme ; elle est décédée des suites d’une réaction allergique après le dîner, bien qu’elle ait parlé au restaurant de ses allergies aux produits laitiers et aux noix. Disney a répondu au procès en arguant que Piccolo « avait renoncé à son droit de poursuivre en justice lorsqu’il s’était inscrit à un compte de streaming Disney+ en 2019 et lorsqu’il avait utilisé le site Web de Disney World en 2023 », Axios. signalé en août. Le public était indigné, et Disney a finalement fait marche arrièrepermettant au procès de se poursuivre devant le tribunal.

La décision de Valve de supprimer sa clause d’arbitrage est remarquable car la plupart des contrats de service incluent une clause d’arbitrage. (Cependant, Ira Steinberg, partenaire du groupe de litige de Greenberg Glusker, a déclaré à Polygon qu’il existe actuellement une « tendance selon laquelle les entreprises reconsidèrent l’arbitrage ».)

Une décision de la Cour suprême de 1995 élargi la loi fédérale sur l’arbitragequi visait à l’origine à garantir le respect des accords d’arbitrage volontaire entre entreprises, afin d’inclure les contrats de consommation avec les entreprises. La Cour suprême a continué à soutenir l’arbitrage entre consommateurs et entreprises dans les décennies qui ont suivi, ce qui le rend quasi garanti sur la plupart des contrats. Le problème de l’arbitrage, selon l’Institut de politique économiquec’est que les gens doivent porter leurs problèmes devant « un forum privatisé, invisible et souvent inférieur, dans lequel ils ont moins de chances de l’emporter ». En règle générale, les consommateurs n’ont pas non plus le droit de faire appel des décisions d’arbitrage. Les processus d’arbitrage varient, mais ils sont généralement régis par un arbitre ou un tribunal tiers. Les affaires qui sont immédiatement soumises à l’arbitrage sont privées, ce qui les rend également préférables aux entreprises.

Pour récapituler : les utilisateurs de Steam peuvent désormais poursuivre Valve, y compris dans le cadre de recours collectifs.

Les détracteurs de l’arbitrage considèrent qu’il est plus juste de permettre aux consommateurs de poursuivre une entreprise en justice, ce qui constitue un terrain de jeu équitable et transparent supervisé par des représentants du gouvernement, comme des juges, plutôt que par des parties privées. Valve, dans sa mise à jour, a également supprimé la renonciation aux recours collectifs, qui empêchait auparavant les joueurs d’intenter des recours collectifs.

Alors pourquoi Valve ferait-il ça ? Il s’agit peut-être d’une réponse à la tentative de plusieurs cabinets d’avocats de déposer des « arbitrages de masse », dans lesquels «des centaines ou des milliers de consommateurs présentant des demandes d’arbitrage individuelles contre la même entreprise au même moment et sur le même problème », selon ClassAction.org. Il s’agit essentiellement d’une échappatoire pour les renonciations aux recours collectifs et les clauses d’arbitrage, même si cela n’aboutira toujours pas devant les tribunaux. ClassAction.org, un site Web de surveillance des recours collectifs, l’a qualifié de moyen « relativement nouveau » de s’en prendre aux entreprises dans le cadre de litiges de consommation. Plusieurs cabinets d’avocats ont retenu cette option, dont l’un a été poursuivi par Valve pour avoir prétendument tenté « d’extorquer » l’entreprise avec la menace d’un arbitrage de masse avec plus de 50 000 personnes. (Ce procès a été rejeté en août sans préjudice, ce qui signifie que Valve pourrait déposer un nouveau dossier.)

L’idée est que le grand nombre de cas d’arbitrage obligerait Valve à régler avec chacun d’eux avec la même résolution, au lieu de les arbitrer tous individuellement. L’arbitrage est généralement moins coûteux qu’un litige, mais à une telle échelle, il peut facilement devenir écrasant pour l’entreprise avec laquelle les litiges se déroulent. « Dans des États comme la Californie, où les entreprises doivent payer la plupart des frais d’arbitrage dans le cadre d’une réclamation de consommateur, l’entreprise serait tenue de payer des frais de dépôt pour chaque demandeur individuel », a déclaré Steinberg. « Avec des frais d’environ 1 500 $ par réclamation, une réclamation impliquant des milliers de personnes pourrait coûter des millions en frais de dépôt. »