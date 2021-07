Valve Steam Deck est un PC de jeu portable qui exécute SteamOS

Valve a annoncé sa propre console de jeu portable. Le Steam Deck est un PC de jeu compact exécutant une version personnalisée de SteamOS et peut jouer à tous vos jeux Steam tout en fonctionnant également comme un ordinateur.

Le Steam Deck a un facteur de forme similaire à celui d’autres consoles de jeu portables comme la Nintendo Switch ou la PlayStation Vita. De chaque côté de l’écran se trouvent des sticks analogiques avec le d-pad à gauche et les touches ABXY à droite.

Contrairement à la plupart des autres contrôleurs, le Steam Deck place ses touches dans un arrangement unique, où les touches sont sur le même plan que les touches analogiques.

Cela a libéré de l’espace en dessous, qui est maintenant occupé par deux trackpads capacitifs. Ceux-ci vous permettent de contrôler le pointeur de la souris dans les jeux non conçus pour être joués avec un contrôleur mais plutôt avec une souris.

Le Steam Deck dispose également d’un gyroscope à 6 axes, qui peut être utilisé pour contrôler vos mouvements dans les jeux.

Sous le trackpad se trouvent deux haut-parleurs stéréo, qui, selon Valve, ont un DSP et une large scène sonore. Bien sûr, vous pouvez également brancher vos propres écouteurs, et le Steam Deck dispose également de deux microphones intégrés.

Quatre boutons supplémentaires pour Afficher, Menu, Steam et Accès rapide complètent la face avant.

Au sommet se trouvent les quatre déclencheurs analogiques. Les boutons sont spécialement conçus pour être à l’aise dans les jeux de course, qui nécessitent d’appuyer et de maintenir les boutons de déclenchement pendant de longues périodes.

Au dos de la console, Valve a placé quatre boutons supplémentaires sur la poignée, deux de chaque côté. Ceux-ci sont entièrement personnalisables et peuvent être associés à n’importe quelle fonction du jeu.

L’écran à l’avant est un écran LCD IPS de 7 pouces, résolution 1280×800 avec un rapport hauteur/largeur 16:10, une luminosité maximale de 400 nits et une prise en charge tactile. L’écran tactile peut être utilisé pour interagir avec l’interface utilisateur et également pour utiliser le clavier à l’écran. Il peut également être utilisé dans les jeux en mappant des points sur l’écran à des commandes spécifiques.

Si vous obtenez le modèle haut de gamme, l’écran dispose également d’une gravure anti-éblouissante pour le verre, ce qui devrait permettre de mieux voir à l’extérieur.

Côté matériel, le Steam Deck fonctionne sur un APU AMD personnalisé. Le processeur est basé sur l’architecture Zen 2 et comporte 4 cœurs et 8 threads avec une vitesse d’horloge variable de 2,4 à 3,5 GHz. Le GPU utilise la dernière architecture RDNA2 avec 8 unités de calcul. L’APU a une enveloppe de puissance de 4-15W.

Pour le stockage, Valve propose trois niveaux différents. Le modèle de base dispose de 64 Go d’eMMC, qui est également le stockage le plus lent que vous puissiez obtenir sur le Steam Deck. La variante du milieu obtient 256 Go de stockage SSD NVMe plus rapide tandis que la variante haut de gamme obtient un SSD NVMe de 512 Go encore plus rapide.

Outre le stockage intégré, les utilisateurs pourront également utiliser des cartes microSD pour augmenter leur stockage. Tous les modèles recevront 16 Go de RAM LPDDR5.

Le Steam Deck fonctionne sur SteamOS 3.0 de Valve. Ceci est principalement basé sur Arch Linux et utilise la couche de compatibilité Proton pour exécuter des jeux conçus pour Windows. Valve prétend que vous pouvez exécuter tous vos jeux sur Steam Deck, pas seulement ceux conçus pour Linux.

Le Steam Deck a une version personnalisée du magasin Steam qui vous permet simplement de vous connecter et d’accéder directement à votre bibliothèque Steam. Vous pouvez également parcourir et acheter des jeux ici, comme vous le feriez sur un PC. Steam Deck prend également en charge les sauvegardes dans le cloud Steam, vous pouvez donc arrêter de jouer sur votre PC et continuer là où vous vous étiez arrêté sur Steam Deck.

Sous le logiciel personnalisé, Steam Deck est un PC Linux standard et peut être utilisé comme tel. À l’aide d’une station d’accueil USB, vous pouvez connecter le Steam Deck à votre moniteur, clavier et souris et l’utiliser comme un ordinateur Linux standard. Vous pouvez même installer d’autres magasins de jeux, au moins ceux qui sont disponibles sur Linux.

Mais que faire si vous ne voulez pas utiliser Linux ? Eh bien, il s’avère que vous pouvez simplement l’effacer et installer Windows. Steam Deck est essentiellement un PC compact et peut être utilisé comme tel si nécessaire.

Sur le plan de la connectivité, Steam Deck prend en charge le Wi-Fi double bande 802.11ac et Bluetooth 5.0.

Il dispose également d’un port USB-C 3.2 Gen 2, qui peut être utilisé pour l’alimentation, les données, l’affichage et l’audio. Il peut être traité comme le port USB-C sur un PC et vous pouvez connecter tous vos accessoires ainsi qu’un moniteur de bureau via ce port. Il prend en charge jusqu’à 8K à 60 Hz ou 4K à 120 Hz via le mode Alt DisplayPort 1.4.

Enfin, le Steam Deck dispose d’une batterie de 40Wh. Valve prétend qu’il peut fonctionner jusqu’à 8 heures lorsqu’il est utilisé légèrement ou pour des jeux 2D de base. Cependant, la durée de vie de la batterie peut descendre jusqu’à 2 heures lors de jeux 3D exigeants. Vous obtenez un chargeur USB-C PD de 45 W dans la boîte.

Le Steam Deck est disponible en trois variantes. Le modèle 64 Go est au prix de 399 $ et est livré avec un étui de transport. Le modèle de 256 Go coûte 529 $ et ajoute un ensemble exclusif de profils Steam Community. Enfin, le modèle de 512 Go vous coûtera 649 $ et dispose d’un étui de transport exclusif, d’un ensemble exclusif de profils Steam Community et d’un thème de clavier virtuel exclusif. Il est également doté du verre gravé anti-éblouissant susmentionné.

Steam Deck sera disponible à l’achat en décembre 2021 aux États-Unis, au Canada, dans l’Union européenne et au Royaume-Uni. Si vous habitez dans ces régions, vous pouvez maintenant l’ajouter à votre liste de souhaits sur Steam.

La source