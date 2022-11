Valve Steam Deck arrive enfin au Japon, à Taïwan, en Corée et à Hong Kong

Le dernier gadget de jeu portable de Valve, Steam Deck, a été lancé au début de 2022, mais il a fallu environ 10 mois à l’entreprise pour éliminer les obstacles à la fabrication et à la livraison aux clients.

Aujourd’hui, la société a annoncé qu’à partir du 17 décembre, quatre grands marchés asiatiques recevront également le PC portable : le Japon, Taïwan, la Corée et Hong Kong. Dans tous les cas c’est via Komodo qui est le distributeur officiel Steam Deck dans ces régions.

Le lancement a été initialement annoncé en août lorsque Valve a mis en place des pages de destination sur les sites Web régionaux respectifs pour les précommandes. Les utilisateurs qui ont précommandé commenceront à recevoir des e-mails demain pour finaliser leurs achats, et le 17 décembre sera la date d’expédition.

La société américaine vise haut avec cette annonce puisque le pays d’origine de Nintendo et de Sony est connu pour son énorme industrie des jeux mobiles et portables, qui est plus populaire que les jeux sur PC ordinaires.

Les prix du Steam Deck en Asie sont assez proches de ce que demande Valve en Europe (à partir de 419€) et aux Etats-Unis (à partir de 399$).

