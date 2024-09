Valve semble tester le support ARM64 et Android pour Steam sur Linux

Valve semble avoir des projets futurs assez ambitieux pour Steam, comme nous l’avons vu récemment dans une fuite (et pas pour la première fois) selon laquelle Valve a des plans pour le support ARM64 et Android sur Linux.

Comme d’habitude, les fuites proviennent de SteamDB, qui récupère tout ce qui est possible en rapport avec Steam. dernier « ValveTestApp3043620 » semble montrer divers VR et jeux non VR standards testés sur ARM64 avec Proton (la couche de compatibilité Windows vers Linux). Lorsque vous faites défiler la liste, vous voyez que c’est grâce à un projet open source appelé FEXqui « vous permet d’exécuter des binaires x86 et x86-64 sur un hôte AArch64 ». Il mentionne également Waydroïdeun système de conteneur open source qui vous permet d’exécuter des applications et des jeux Android sur un système basé sur Linux.

Avant que les gens pensent qu’il s’agit de Windows et de macOS ici, il semble très spécifique à Linux. Le texte de configuration mentionne comment il est depuis Fenêtres à Linux.

Au départ, je pensais que cela serait uniquement destiné au casque VR « Deckard », dont on parle depuis longtemps, qui, je crois, d’après les fuites précédentes, disposera d’un mode autonome qui exécute Linux (avec un processeur Arm) et qui pourra également être connecté à un PC. Cela ferait donc un parcelle il est logique que Valve travaille sur un système comme celui-ci pour étendre le support Proton à ARM64 et faire fonctionner également les applications/jeux basés sur Android.

Cependant, comme la liste comprend également de nombreux jeux non VR standards, la question se pose : pourrions-nous réellement voir Steam également pour les appareils de bureau basés sur Arm et pas seulement pour le nouveau casque VR ? Des temps certainement intéressants à venir. Le financement par Valve de divers projets open source liés à Linux continuera à porter ses fruits à long terme avec le Steam Deck et tout ce qui viendra par la suite.

En parcourant la liste, on a vu que Valve testait la compatibilité avec des jeux comme Pistol Whip (VR), Gorilla Tag (VR), Left 4 Dead 2, Garry’s Mod, Shadow of Mordor et bien d’autres, y compris divers petits jeux indépendants.

En repensant à la manière dont la couche de compatibilité Proton a été annoncée à l’origine, cela a confirmé un soupçon de longue date selon lequel le projet DXVK était financé par Valve pour mettre en bon état la couche de traduction basée sur Vulkan pour Direct3D. Alors qui sait, peut-être que Valve finance de la même manière les développeurs de FEX et Waydroid bien avant toute nouvelle annonce.

Valve l’a ensuite effacé (mais SteamDB montre l’historique) et l’a placé derrière un jeton protégé, de sorte que SteamDB ne puisse pas le récupérer à l’avenir jusqu’à ce qu’il soit mis en ligne. Valve a fait un peu de bêtise, mais ce genre de chose s’est déjà produit plusieurs fois dans le passé.

Article tiré de GamingOnLinux.com.