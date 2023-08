Valve propose désormais des appareils Steam Deck remis à neuf et certifiés

Valve a commencé à vendre des versions reconditionnées certifiées de la console Steam Deck. L’avantage évident est qu’ils sont moins chers que d’acheter du neuf mais avec le même niveau de qualité, moins quelques éraflures.

Les unités Steam Deck sont soumises à un processus de test rigoureux, identique à celui des nouvelles unités. Chaque appareil reçoit une réinitialisation d’usine, une mise à jour logicielle et un examen approfondi avec plus de 100 tests.

Valve affirme que les unités remises à neuf respectent ou même dépassent les normes de performance des nouvelles unités de vente au détail. Ils peuvent cependant avoir des imperfections cosmétiques mineures de leurs anciens propriétaires.

L’unité remise à neuf sera livrée avec une garantie complète d’un an, identique à une nouvelle unité, un chargeur remis à neuf, une mallette de transport et un guide de démarrage rapide.

Les prix des unités remises à neuf sont de 319 $ pour le modèle 64 Go, 419 $ pour le modèle 256 Go et 519 $ pour le modèle 512 Go. Ce sont respectivement 80 $, 110 $ et 130 $ moins chers que les nouvelles unités de vente au détail.

C’est une bonne économie pour un appareil qui devrait théoriquement être aussi bon qu’une nouvelle unité. En fait, puisqu’il a subi deux tests, il devrait être encore meilleur, d’où l’affirmation de Valve de dépasser les performances d’une nouvelle unité.

Les unités remises à neuf seront disponibles en unités limitées sur le site Web de Valve et dans les magasins GameStop pour les abonnés GameStop Pro.

