Valve lance officiellement Counter-Strike 2, il est désormais disponible sur Steam

L’un des jeux les plus attendus cette année est sans doute Counter-Strike 2. Valve, le studio derrière le célèbre jeu de tir compétitif, a annoncé la mise à jour du jeu Counter-Strike: Global Offensive existant en mars de cette année, mais a limité les tests bêta à certains jeux. joueurs, streamers et créateurs de contenu de haut rang.

Counter-Strike 2 ne ressemble pas à une mise à niveau, mais à un jeu totalement différent. Alors que la plupart des mécanismes pour lesquels nous aimons Counter-Strike sont en place, CS2 constitue une amélioration à bien des égards et corrige une multitude de problèmes dont la communauté se plaignait depuis des années.

La plupart des améliorations sont dues au moteur Source 2 de Valve. Cela sert de fondement à Dota 2 depuis des années, alors Valve a pris son temps avec Counter-Strike.

Le nouveau moteur permet des fumées volumétriques avec un comportement plus avancé face à l’environnement changeant, de nouveaux graphismes, des cartes actualisées, un nouveau taux de sous-tick pour un suivi plus précis des actions des joueurs et de nombreuses autres améliorations de gameplay.

Et comme promis, Valve rend aujourd’hui le titre Counter-Strike 2 accessible à tous et peut être téléchargé depuis Steam. Le jeu reste gratuit et si vous disposez d’un gros inventaire de skins, vous serez ravi de savoir que Valve porte tous les skins de CSGO vers CS2.

Source