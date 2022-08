Valve lance le Steam Deck au Japon, en Corée du Sud, à Taïwan et à Hong Kong

Il y a quelques jours, Valve a annoncé qu’il avait levé un obstacle majeur dans la production de Steam Decks et qu’il serait en mesure de répondre à la demande plus rapidement que prévu. Aujourd’hui, la société a annoncé qu’elle lançait sa console portable dans de nouvelles régions.

Bientôt, les fans du Japon, de Corée du Sud, de Taïwan et de Hong Kong pourront se procurer un Steam Deck. Ce lancement est en partenariat avec Komodo, le revendeur agréé de Valve pour ces régions.

Le site pour le Japon est déjà en place – vous pouvez le consulter ici. Le modèle eMMC de base de 64 Go commence à 59 800 JPY, le modèle SSD NVMe de 256 Go à 79 800 JPY et le modèle supérieur de 512 Go à 99 800 JPY. Voici les prix de départ pour les autres régions : 589 000 KRW pour la Corée du Sud, 13 380 NT$ pour Taïwan et 3 288 HK$ pour Hong Kong.

Valve note que les files d’attente de réservation dans les nouvelles régions sont distinctes de celles des régions actuelles, donc ce lancement ne signifie pas que la livraison de votre Steam Deck sera retardée.

Valve est assez audacieux pour essayer de s’implanter au Japon, berceau de Nintendo et Sony, deux grands noms des consoles portables. Eh bien, surtout Nintendo ces jours-ci. Pourtant, les jeux sur console de salon sont beaucoup plus populaires dans le pays que les jeux sur PC, ce que propose le Steam Deck.

C’est pourquoi la société installera un grand stand au Tokyo Game Show pour présenter le Steam Deck aux joueurs présents.

La source | Passant par