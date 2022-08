Valve confirme que Steam Deck sera “multigénérationnel”

Valve vient juste de commencer à être expédiée Pont à vapeur plus tôt cette année, mais la société a fait allusion jeudi à son intention de publier de “nouvelles versions” de son PC de jeu portable. Il est entré un guide de la version actuelle avant le lancement de l’appareil au Japon, en Corée du Sud, à Taïwan et à Hong Kong.

“Il s’agit d’une gamme de produits multigénérationnelle”, a écrit la société. “Nous apprendrons de la communauté Steam de nouvelles utilisations de notre matériel auxquelles nous n’avons pas encore pensé, et nous construirons de nouvelles versions pour être encore plus ouvertes et capables que la première version de Steam Deck.”

En février, ses concepteurs confiance exprimée que Steam Deck sera multigénérationnel dans une interview avec GamesRadar, donc Valve a essentiellement confirmé leurs espoirs.

Il y a plus de 130 millions de joueurs sur Steam, le service de distribution de jeux numériques de Valve, chaque mois (et 27 millions de personnes jouant à tout moment), avec plus de 30 000 jeux disponibles sur le service, a noté la société. Plus de 4 500 de ces jeux sont jouables sur Steam Deck, et cela fonctionne pour en ajouter d’autres à la liste.

Tu peux à présent. Valve estime actuellement que vous pourrez en commander un au cours du quatrième trimestre de cette année.