Valve confirme que Steam Deck commencera à être expédié fin février

La console portable très attendue de Valve, Steam Deck, arrive enfin sur le marché. La société a promis qu’elle arriverait fin février et il semble qu’elle va tenir ses promesses. Ceux qui ont réservé l’appareil recevront une invitation le 25 février et disposeront de trois jours pour passer leur commande, les expéditions commençant le 28 février.

Cependant, Valve ne pourra pas exécuter toutes les commandes le 28 février, il enverra donc des invitations sur une cadence hebdomadaire selon le principe du premier arrivé, premier servi, ce qui signifie que les utilisateurs qui ont fait leurs réservations plus tôt recevront le Steam Deck. première.

L’acompte versé sera déduit du prix final et vous ne pourrez pas modifier la configuration que vous avez choisie initialement lors de la réservation.

Le modèle 64 Go commence à 399 $ aux États-Unis tandis que les configurations 256 Go et 512 Go demandent respectivement 529 $ et 649 $.

La source