Après avoir terminé encore plus loin derrière son coéquipier Mercedes Lewis Hamilton la saison dernière, Valtteri Bottas a fait le point. S’il veut vraiment se battre pour le championnat de Formule 1, a-t-il réalisé, il a besoin d’un état d’esprit plus fort.

J’ai réalisé que cela était en grande partie le côté mental des choses, a déclaré Bottas. J’essaie d’être mentalement à mon meilleur niveau, en essayant de trouver la bonne façon d’aborder chaque week-end de Grand Prix, (trouver) davantage l’état du flux.

Lorsque Nico Rosberg a remporté le titre de F1 de son coéquipier de l’époque, Hamilton après une bataille intense en 2016, il a attribué une grande partie de son succès à la force mentale. Bottas n’a pas monté un défi sérieux de la même manière.

Bottas a commencé les deux dernières saisons brillamment avec des victoires, seulement pour que ses défis s’estompent rapidement alors que Hamilton imposait sa supériorité. La frustration a pris le dessus sur Bottas et a ébranlé son sang-froid les jours de course, ce qui a conduit à des erreurs bâclées.

Je dois être honnête avec tout et essayer de trouver un bon moyen et (avoir) une sorte de tête heureuse pour chaque Grand Prix. C’est la partie délicate, a-t-il dit. Il n’y a jamais eu d’athlète qui a été complètement à 100% de sa capacité de performance dans chaque événement qu’il a fait. Mais comment s’y rendre plus souvent? Voilà la question.

Hamilton a trouvé la réponse il y a de nombreuses années et n’a cessé de fonctionner depuis.

Après son premier titre de F1 avec Mercedes en 2014, son deuxième titre au classement général, Hamilton a remporté le championnat chaque saison, sauf en 2016, lorsque Rosberg l’a battu dans une campagne tendue qui a tendu une amitié qui remonte à leur adolescence en karting.

Après avoir perdu la campagne 2015 avec trois courses à disputer, Rosberg a riposté en remportant les trois dernières et les quatre premières la saison suivante pour montrer qu’il était sérieux. Fin 2016, le pilote allemand a réuni une série de quatre victoires en cinq courses pour résister au superbe retour d’Hamilton, amenant une saison intense à un décideur de la dernière journée où il a tenu bon sous les projecteurs d’Abu Dhabi.

Bottas n’a jamais été en mesure d’égaler la constance d’Hamilton.

Parfois, je joue au niveau que je veux, mais il y a des moments où, pour une raison quelconque, je ne le fais pas, et j’ai l’impression que je (ne peux pas) sortir à 100% de moi-même, le Finlandais de 31 ans. mentionné. «Je me mets trop de pression. Il (y a) eu des moments où j’ai pris trop de pression de l’extérieur.

Lorsqu’il a remporté le GP d’Australie en 2019 et le GP de Russie en septembre dernier, Bottas a marqué les victoires avec le même message de colère sur sa radio, visant un juron à ses détracteurs.

Mais en réagissant de cette façon, il a également montré à tout le monde, y compris à Hamilton, glacial, que les critiques le rongeaient.

Et il a bientôt donné plus de fourrage à ces critiques. Parce qu’après sa victoire à Sotchi, il n’a remporté aucune des sept courses suivantes. Au lieu de cela, sa forme s’est détériorée avec trois podiums, deux huitièmes places, une 14e place et un abandon.

Il a terminé 124 points derrière Hamilton considérablement pire qu’en 2019, alors qu’il avait 87 points de retard malgré quatre courses de moins la saison dernière.

Je ne veux laisser aucun Et si après cette année », a déclaré Bottas. Ce qui serait plus décevant, c’est si je regarde en arrière et que je réalise des choses que j’aurais pu mieux faire, ou si j’aurais dû faire plus d’efforts. »

Hamilton est à la recherche d’un huitième titre record pour devancer Michael Schumacher et se retrouver seul parmi les grands de la F1. Hamilton a remporté 95 courses et 98 pole positions, les deux records de F1, tandis que Bottas a neuf victoires et 16 pôles.

Dans ce qui pourrait être sa dernière saison avec Mercedes, Bottas a l’intention de mettre fin à la domination de Hamilton.

En entrant dans cette nouvelle année en partant de zéro et avec une nouvelle page, je crois absolument que je peux me battre pour le titre, a déclaré Bottas.

Il n’aura peut-être jamais une meilleure chance.