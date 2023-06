Valtteri Bottas se déshabille à nouveau pour la célébration du solstice d’été avec une précédente photo nue donnée à Lewis Hamilton

Valtteri Bottas a passé ses vacances d’été en Finlande de la seule façon qu’il connaisse, en enlevant son kit.

Les fans de Formule 1 s’habituent de plus en plus à voir le pilote Alfa Romeo dans son élément naturel, et cette saison n’est pas différente.

2 Bottas est à la hauteur de ses vieux trucs Crédit : @valtteribottas

Postant une photo de derrière de lui se promenant nu dans un ruisseau, il l’a légendé « joyeux milieu de l’été ».

Son ancienne équipe Mercedes n’a pas tardé à répondre en écrivant: « Cracking shot, VB » tandis que son coéquipier Alfa Zhou Guanyu a simplement commenté avec un emoji de la paume du visage.

Ce n’est pas la première fois que Bottas tente de briser Internet avec une photo nue, un effort précédent devenant si emblématique que Lewis Hamilton en a obtenu une copie signée.

Les deux anciens coéquipiers se sont liés la saison dernière pour le transfert, avec Hamilton dans l’hystérie en disant: « Ce n’est pas que je n’ai pas de trucs pour me souvenir de toi… mais qu’est-ce que tu faisais ?! »

Il y a aussi un côté réconfortant aux choses, Bottas vendant 5 000 tirages en 24 heures, récoltant 43 000 £ pour une œuvre caritative.

Le vainqueur de la course à 10 reprises avait déjà fait ses débuts sur Drive to Survive de Netflix, ayant un sauna à la maison avec son entraîneur « à la finlandaise ».

Cela a jeté les bases de son argent, mais même Bottas lui-même a été un peu surpris par le succès.

« Je voyais des photos de personnes prenant des photos, certaines l’ont dans leur salon, leur cuisine ou leur chambre », a-t-il déclaré.

2 Il avait auparavant offert un coup à Hamilton Crédit : Mercedes F1

«Ce qui est incroyable, c’est que c’est comme le pouvoir des médias sociaux. Par exemple, nous avons obtenu 50 000 € pour une association caritative en 24 heures avec une photo des fesses de quelqu’un comme celle-ci.

« C’est fou. Je ne comprends pas bien. Mais, tu sais, on s’en sort bien.