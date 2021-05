Valtteri Bottas garde Max Verstappen à Bay à Barcelone à l’entraînement

Valtteri Bottas a dépassé les essais d’ouverture du Grand Prix d’Espagne avec le pilote finlandais de Mercedes terminant la séance de vendredi matin 0,033 seconde plus vite que le Red Bull de Max Verstappen. Leader du championnat Lewis Hamilton était sur la queue des deux premiers avec le Britannique qui vise sa 100e pole ce week-end à 0.123s de son coéquipier Mercedes. Le début de saison brillant de Lando Norris s’est poursuivi pour McLaren avec le quatrième temps le plus rapide sur le circuit de Montmelo devant les deux Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz.

Deux pilotes se sont séparés: la recrue russe de Haas Nikita Mazepin lors de son premier tour de vol, et Robert Kubica, le pilote de réserve d’Aston Martin, à mi-chemin de la séance, provoquant une interruption du drapeau rouge alors que sa voiture était récupérée du gravier.

Hamilton mène le classement des pilotes de huit points devant Verstappen avant cette quatrième manche du championnat.

Les voitures seront de retour sur la piste pour une deuxième pratique à partir de 1300GMT.

Premiers essais du Grand Prix d’Espagne:

Valtteri Bottas (FIN / Mercedes) 1min 18.504sec (25 tours), Max Verstappen (NED / Red Bull-Honda) 1: 18.537 (19), Lewis Hamilton (GBR / Mercedes) 1: 18.627 (22), Lando Norris (GBR) / McLaren-Mercedes) 1: 18,944 (24), Charles Leclerc (MON / Ferrari) 1: 18,996 (25), Carlos Sainz Jr (ESP / Ferrari) 1: 19,020 (22), Pierre Gasly (FRA / AlphaTauri-Honda) 1: 19.062 (26), Sebastian Vettel (GER / Aston Martin-Mercedes) 1: 19.234 (24), Sergio Pérez (MEX / Red Bull-Honda) 1: 19.349 (17), Lance Stroll (CAN / Aston Martin-Mercedes) ) 1: 19,429 (25), Yuki Tsunoda (JPN / AlphaTauri-Honda) 1: 19,669 (22), Esteban Ocon (FRA / Alpine-Renault) 1: 19,681 (25), Antonio Giovinazzi (ITA / Alfa Romeo-Ferrari) 1: 19,694 (23), Daniel Ricciardo (AUS / McLaren-Mercedes) 1: 19,732 (24), Fernando Alonso (ESP / Alpine-Renault) 1: 19,950 (25), Nicholas Latifi (CAN / Williams-Mercedes) 1: 20,270 (25), Roy Nissany (ISR / Williams-Mercedes) 1: 20,700 (23), Mick Schumacher (GER / Haas-Ferrari) 1: 20,766 (23), Robert Kubica (POL / Alfa Romeo-Ferrari) 1: 21,887 (13), Nikita Mazepin (RUS / Haas-Ferrari) 1: 21,976 (22)

