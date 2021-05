Valtteri Bottas et Lewis Hamilton minimisent la demande de changement de Mercedes en fin de course au GP d’Espagne

0:45



Lewis Hamilton dépasse son coéquipier Valtteri Bottas après son deuxième arrêt au stand – mais il a été fait pour y travailler!

Valtteri Bottas a admis qu’il aurait pu laisser Lewis Hamilton en quête de victoire plus tôt dans le GP d’Espagne, mais a déclaré qu’il se concentrait également sur ses propres perspectives de course.

Hamilton, quant à lui, se décrivait comme « les meilleurs coéquipiers » et pensait qu’il courrait de toute façon Bottas pour la position dans le cadre de sa charge tardive de troisième à premier à Barcelone.

Alors que Mercedes lançait les dés de stratégie dans le but de battre Max Verstappen de Red Bull à la victoire en opposant pour la deuxième fois Hamilton, deuxième, à 24 tours de la course à faire, l’Anglais est revenu sur la piste à la troisième place derrière Bottas.

Hamilton est rapidement arrivé sur la queue de sa sœur Mercedes et Bottas a été informé par son ingénieur de course de ne pas retenir son coéquipier. Mais le Finlandais n’a pas semblé rendre particulièrement facile le dépassement du Britannique, Hamilton passant finalement sur une ligne plus serrée dans le virage 10.

Hamilton avait été 1,3 seconde plus rapide que Verstappen sur le tour avant de rattraper Bottas, mais a perdu 0,3 seconde au Red Bull sur le circuit dans lequel il a suivi son coéquipier. En fin de compte, le temps perdu s’est avéré académique alors qu’il rattrapait et dépassait facilement Verstappen à six tours de la fin.

« J’aurais certainement pu le laisser passer plus tôt, mais je faisais aussi ma propre course », a déclaré Bottas à Sky Sports F1 par la suite.

« C’est toujours calculer les choses. J’essayais de faire sortir Charles (Leclerc) de la fenêtre des stands pour que je puisse m’arrêter à nouveau et essayer d’obtenir un point supplémentaire [with the fastest lap]. Donc, le principal dans mon esprit était ma propre race.

« Ils m’ont dit de ne pas trop me retenir mais, comme je l’ai dit, je faisais aussi ma course. Je ne suis pas là pour laisser passer les gens, je suis ici pour courir, alors c’est comme ça que ça se passe. »

1:49 Valtteri Bottas réfléchit à son GP d’Espagne, notamment en laissant Lewis Hamilton revenir à la deuxième place dans les derniers tours Valtteri Bottas réfléchit à son GP d’Espagne, notamment en laissant Lewis Hamilton revenir à la deuxième place dans les derniers tours

S’exprimant lors de la conférence de presse, Bottas a déclaré: « Il s’agit d’équilibrer les choses. Bien sûr, en tant que pilote de course, vous donnez la priorité à vous-même et à votre course, mais aussi nous travaillons en équipe et vous ne voulez pas gâcher cela pour l’équipe si c’est possible et ce n’est pas pour vous. Je pense qu’à la fin, c’était plutôt bien. «

Pour sa part, Hamilton a déclaré qu’il n’avait aucun problème avec ce qui s’était passé.

« Nous sommes les meilleurs coéquipiers », a-t-il déclaré.

« Honnêtement, je ne savais pas qu’il avait un message alors dans mon esprit j’étais comme si nous courions. Valtteri était tout à fait juste. J’espère ne pas lui avoir perdu trop de temps. »

« C’est ainsi que nous gagnons en équipe. Nous sommes parfois dans la position où nous devons placer l’équipe en premier. Obtenir un deuxième et un troisième est bien, mais obtenir un premier est le plus de points et c’est la clé. »

8 h 55 Regardez les meilleurs moments du GP d’Espagne à Barcelone alors que Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont à nouveau affrontés pour la victoire Regardez les meilleurs moments du GP d’Espagne à Barcelone alors que Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont à nouveau affrontés pour la victoire

Le patron de l’équipe, Toto Wolff, était également à l’aise avec le déroulement des événements, bien qu’il ait reconnu qu’il aurait pu se sentir différent si Hamilton n’avait finalement pas révisé Verstappen dans les derniers tours.

« Les instincts des pilotes de course sont ce qu’ils sont », a admis Wolff. «J’aurais souhaité ça, peut-être parce que Lewis était sur une stratégie totalement différente, il aurait dépassé un peu plus vite, mais à la fin, nous avons marqué le résultat.

« Je peux m’identifier à Valtteri. Il a encore eu une journée difficile et vous êtes ennuyé. Si cela nous avait fait perdre la course, j’aurais été plus critique, mais à la fin, nous pouvons apprendre. Cela va dans les deux sens et c’est ce dont nous allons discuter, mais dans un esprit de camaraderie. «