Mercedes Conducteurs Valterri Bottas et Lewis Hamilton ont franchi deux drapeaux rouges vendredi pour les meilleurs temps de la première séance d’essais du Grand Prix d’Émilie-Romagne. Bottas a été le plus rapide sur le légendaire circuit d’Imola mais était moins d’un dixième de seconde plus rapide que son coéquipier. De même, il y avait un papier à cigarette entre Hamilton, qui a remporté la course d’ouverture à Bahreïn, et Max Verstappen de Red Bull, le jeune prétendant à la couronne mondiale britannique. Verstappen a terminé deuxième à Bahreïn et Bottas troisième.

Charles Leclerc de Ferrari, qui attend des «réponses importantes» de sa voiture ce week-end, a terminé quatrième devant le Français Pierre Gasly dans l’AlphaTauri.

Juste derrière se trouvaient la deuxième Ferrari de Carlos Sainz et de son compatriote Fernando Alonso dans l’Alpine.

La première des trois séances d’essais a également été marquée par deux drapeaux rouges.

Un incident entre Sergio Perez de Red Bull et l’Alpine d’Esteban Ocon, qui a échappé aux caméras, a entraîné des dommages aux deux voitures et hors de la piste.

L’état du pneu arrière gauche de Perez et du pneu avant droit du Français suggérait un contact.

« Je ne l’ai eu que du point de vue du pilote, mais évidemment, il semble qu’Ocon était sur un tour lent, et Sergio était sur un tour volant et il y a eu un contact entre les deux gars dans ce virage », a déclaré Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull. .

Le deuxième drapeau rouge est venu juste avant la fin de la séance après que la recrue de Haas Nikita Mazepin soit allée trop loin dans un coin et ait tourné.

C’était un autre incident malheureux pour le Russe de 22 ans. Il n’a pas réussi à terminer le premier tour à Bahreïn et a été étiqueté avec le surnom de «Mazespin».

La deuxième séance d’essais commence à 12h30 GMT.

Temps de pratique après la première séance:

1. Valtteri Bottas (FIN / Mercedes) 1min 16.564sec, 2. Lewis Hamilton (GBR / Mercedes) à 0.041sec, 3.Max Verstappen (NED / Red Bull-Honda) 0.058, 4. Charles Leclerc (MON / Ferrari) 0.232 , 5. Pierre Gasly (FRA / AlphaTauri-Honda) 0.324, 6. Carlos Sainz Jr (ESP / Ferrari) st, 7. Fernando Alonso (ESP / Alpine-Renault) 0.893, 8. Lance Stroll (CAN / Aston Martin-Mercedes ) 0.925, 9. Nicholas Latifi (CAN / Williams-Mercedes) 1.085, 10. Daniel Ricciardo (AUS / McLaren-Mercedes) 1.205, 11. George Russell (GBR / Williams-Mercedes) 1.302, 12. Kimi Räikkönen (FIN / Alfa Romeo-Ferrari) 1.319, 13. Lando Norris (GBR / McLaren-Mercedes) 1.371, 14. Sebastian Vettel (GER / Aston Martin-Mercedes) 1.42, 15. Antonio Giovinazzi (ITA / Alfa Romeo-Ferrari) 1.494, 16. Sergio Perez (MEX / Red Bull-Honda) 1.664, 17. Esteban Ocon (FRA / Alpine-Renault) 1.796, 17. Nikita Mazepin (RUS / Haas-Ferrari) 2.259, 18. Mick Schumacher (GER / Haas-Ferrari) 2.916, 19. Yuki Tsunoda (JPN / AlphaTauri-Honda) 3.217

