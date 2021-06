Valtteri Bottas de Mercedes le plus rapide aux premiers essais

Le pilote Mercedes Valtteri Bottas a signé le meilleur temps lors de la première séance d’essais libres du Grand Prix de France sur le Circuit Paul Ricard du Castellet vendredi. Le Finlandais a été 0,335 seconde plus rapide que son coéquipier Lewis Hamilton avec Max Verstappen de Red Bull à 0,007 seconde de plus. Le Néerlandais détient une avance de quatre points sur Hamilton au championnat après six courses.

Sergio Perez, dans l’autre Red Bull, a terminé quatrième avec Esteban Ocon, qui vient de prolonger son contrat avec Alpine jusqu’en 2024, cinquième.

Sébastien Vettel a écrasé son Aston Martin mais a pu revenir aux stands en boitant tandis que Bottas et Mick Schumacher (Haas) ont également endommagé leurs voitures dans des moments hors piste.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici