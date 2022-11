Valoriser les déchets : UBCO reçoit des fonds pour aider les entreprises à réutiliser, réutiliser et recycler

UBC Okanagan a célébré l’ouverture de son Clean Tech Hub aujourd’hui (16 novembre) tandis que l’honorable Harjit Sajjan, ministre responsable de l’Agence de développement économique du Pacifique du Canada, était à Kelowna pour annoncer un nouveau financement à UBCO pour aider les entreprises locales à mettre en œuvre des circulaires de pointe pratiques économiques.

L’université reçoit 1,04 million de dollars pour aider les entreprises à récupérer autant de valeur des ressources en réutilisant, réparant, remettant à neuf, réaffectant, remanufacturant ou recyclant des produits et des matériaux.

« La collaboration entre l’industrie et les chercheurs aide à résoudre des problèmes difficiles et à créer de nouvelles opportunités », a déclaré Sajjan. « En s’associant à l’Université de la Colombie-Britannique pour développer l’économie circulaire, le gouvernement du Canada contribue à rendre les entreprises de la Colombie-Britannique plus compétitives tout en bâtissant une économie nette zéro prospère.

La combinaison d’une expertise en personne et d’un référentiel numérique soutenant une économie circulaire est la première du genre en Colombie-Britannique et contribuera à rehausser le profil des entreprises locales et des innovateurs créant des solutions mondiales.

Sajjan était à Kelowna pour annoncer l’ouverture d’un bureau PacifiCan ici et d’un autre à Cranbrook.

PacifiCan a financé le Clean Tech Hub en 2021, en investissant 1,9 million de dollars.

