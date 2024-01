Valma, Brasserie Provençale, Un Restaurant Découverte Sympa à Paris

En quête de bons restaurants de quartier à Paris avec du « vin nature » (lire l’histoire complète ici), nous sommes revenus l’autre jour de « l’autre côté » de Paris, à la Brasserie Valma. Je dis « l’autre côté » puisque nous habitons dans le sud-ouest de Paris et que ce restaurant est à l’est, donc nous mettons pas mal de temps pour y arriver.

Mais c’était une excursion qui valait la peine d’être faite. C’était exactement le genre de restaurant que l’on aime trouver. Sans prétention, bon vin et bonne nourriture et pas trop bruyant.

La carte des vins n’est pas très étoffée, comme la plupart des bistrots-restos parisiens. Ils avaient environ une douzaine de blancs et de rouges, dont quelques-uns étaient offerts au verre. Se présentant comme un restaurant provençal, ils proposaient une sélection raisonnable d’ici et même l’un des pionniers du mouvement du « vin naturel » dans cette partie de la France, Henri Milan. Nous avons plutôt opté pour un vin d’un domaine que nous ne connaissions pas, le Domaine Céleste et la cuvée Sirius. Sa particularité est qu’il s’agit d’un cépage 100 % clairette, peu répandu, excellent, aux arômes discrets et assez corsé, de l’appellation régionale (IGP) du Gard.

Pour le rouge qui a suivi, nous sommes restés dans la Vallée du Rhône avec un vin d’un des producteurs désormais bien connus, Marcel Richaud à Cairanne, son « à la source ». C’est un « vin de France ». Cela indique souvent que le producteur choisit de ne pas suivre les règles de l’appellation. Pourquoi c’était le cas ici, je ne le sais pas puisque le mélange semblait tout à fait normal ; dominante de grenache avec un peu de syrah, de counoise et de mourvèdre. Délicieusement juteux avec une bonne structure.

La nourriture n’était visiblement pas provençale pour moi jusqu’à ce que vous commenciez à regarder les détails. L’œuf mimosa, qui ressemblait presque à un œuf mayonnaise, une entrée classique des bistrots français, mais ici il était servi avec de la « poutargue » qui est une sorte d’œuf de poisson fumé râpé sur les œufs. Les raviolis fourrés à l’agneau étaient délicieux, en particulier le « jus » (bouillon) d’agneau qui était très savoureux.

Le style provençal ressortait davantage dans les plats principaux, qui proposaient plusieurs plats de pâtes et de risotto au choix. Notre linguine aux coquillageslinguine (comme de fines fettuccines/tagliatelles) avec trois sortes de crustacés différentes, était parfaite pour les amateurs de fruits de mer parmi nous. Pappardelle ragoût de boeuf avec des pâtes à l’autre extrémité de l’échelle – un type très large de fettuccine – servies avec un ragoût de bœuf juteux, plutôt une sauce savoureuse. Dans les deux cas, les pâtes étaient excellentes. En France, on le cuit parfois trop, mais pas ici. Dans une veine plus traditionnelle, ils avaient également un onglet de boeuf aux herbes de Provence. Encore une fois, la sauce au bœuf et au vin rouge (je pense) avec les herbes était excellente, tout comme la viande elle-même.

Ils avaient une courte sélection de desserts, mais bien préparés. A la lecture, cela paraissait assez traditionnel mais lorsque les desserts sont arrivés à table, ils nous ont un peu surpris. Élégamment présenté et pas tout à fait ce à quoi nous nous attendions. Mais bien sûr, eux aussi étaient délicieux. Eh bien, un baba est un baba ; pas facile de faire quelque chose d’élégant avec ça, mais non moins savoureux.

Valma, Brasserie Provençale a été dans l’ensemble une très bonne expérience, avec une carte des vins petite mais bien choisie, une cuisine délicieuse, un personnel sympathique (et des prix sympathiques) et une salle à manger calme et pas trop de musique. Le genre de restaurant de quartier qu’on aimerait avoir au coin de la rue.

Valma Brasserie Provençale, 45 Quai de Valmy 75010 Paris

