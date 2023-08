Valley View déploie le premier autobus scolaire électrique – Shaw Local

Valley View School District 365U à Romeoville et Bolingbrook a ajouté un autobus électrique, son premier, à sa flotte de transport régulier.

Le bus électrique a remplacé un bus diesel qui avait atteint son heure de mise hors service, selon un communiqué de presse du district scolaire.

Le district a déclaré qu’il continuerait de rechercher des opportunités pour ajouter des technologies plus propres dans la fourniture de services aux étudiants et aux familles lorsque cela serait logique sur le plan opérationnel et financier.

Les bus diesel restent actuellement une nécessité, car les trajets plus longs nécessitent une plage de kilométrage qui va au-delà de la capacité de la technologie actuelle des bus électriques, selon le communiqué.