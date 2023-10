Valley News – Le conseiller financier de New London interdit d’opérer par les régulateurs de l’État

NEW LONDRES — Les régulateurs financiers de l’État ont suspendu une société de conseil financier de New London de ses activités après avoir déterminé que la société avait une valeur nette négative et que son propriétaire avait manqué à ses obligations fiduciaires au nom de ses clients.

Merryfield Investment Management et son directeur, Peter Field, ont reçu l’ordre de cesser leurs activités par le Bureau de réglementation des valeurs mobilières du secrétaire d’État du New Hampshire, selon un communiqué de presse du bureau cette semaine.

Field dispose de 30 jours pour demander une audience sur l’ordonnance, après quoi un juge administratif peut confirmer, modifier ou annuler l’ordonnance.

Si une audience n’est pas demandée ou si Field ne se présente pas, la suspension se transforme alors par défaut en une ordonnance définitive.

Il s’agit de la deuxième mesure prise par le bureau contre un conseiller financier de New London ces derniers mois. Les régulateurs de l’État ont ordonné en août à Thomas Chadwick de rembourser plus de 11 millions de dollars à ses clients après avoir placé leur argent dans un fonds d’investissement à haut risque qui s’est effondré.

L’action contre Field allègue qu’il a enfreint les règles relatives aux conflits d’intérêts en sollicitant ses clients pour qu’ils achètent des actions de son entreprise et lui prêtent de l’argent.

« Non seulement les opérations d’emprunt et d’achat d’actions constituent une violation de la loi sur les valeurs mobilières du New Hampshire, mais elles présentent un risque financier substantiel pour les clients (de Merryfield) et ont, en substance, nié l’obligation fiduciaire de Field d’être impartial envers ses clients et d’agir de manière conforme. leur meilleur intérêt », indique l’ordonnance.

Field a soutenu que les transactions avec les clients avaient été effectuées à titre personnel et ne représentaient pas les affaires de l’entreprise, mais les régulateurs ont déclaré avoir rejeté cet argument, expliquant qu’il n’y avait pas de distinction efficace entre les deux.

La « conduite personnelle de Field en empruntant de l’argent à des clients et en vendant ses actions Merryfield a été facilitée par et via Merryfield et n’aurait pas pu avoir lieu sans la relation Merryfield/client », indique l’ordonnance.

À la suite de ces transactions, Field doit désormais plus d’un million de dollars de dettes alors que son entreprise ne dispose que d’environ 243 000 dollars d’actifs, selon l’ordonnance datée du 4 octobre.

Field, que le site Web de l’entreprise identifie comme étant diplômé du Dartmouth College et de la Tuck School of Business de Dartmouth, n’a pas répondu aux messages de commentaires vendredi.

New London, proche du lac Sunapee et de sa concentration de riches propriétaires de maisons de vacances, compte de nombreuses sociétés de conseil financier.

En novembre 2022, Merryfield avait environ 42 millions de dollars sous gestion pour le compte d’environ 80 « comptes de ménages », ont indiqué les régulateurs. Field facture à ses clients des frais de gestion compris entre 0,15 % et 1,5 % par an, en fonction du montant des actifs sous gestion.

En règle générale, Field réduisait les frais de gestion facturés à ses clients – et dans certains cas, les éliminait complètement – ​​si les clients achetaient des actions de Merryfield.

Field a vendu des actions à des clients dans le cadre d’« accords de mise en pension », ce qui signifie qu’il s’était engagé à racheter ces actions.

Mais lorsque les clients ont déclaré qu’ils voulaient exercer l’option de rachat et revendre leurs actions, Field les a informés qu’il n’avait pas les fonds disponibles et lui a plutôt proposé de payer l’achat au fil du temps et à un taux d’intérêt qu’il avait fixé, le taux d’intérêt du bureau. ordre dit.

L’ordonnance répertorie 23 clients avec lesquels Field a conclu des accords de rachat d’actions ou de prêt.

Les accords de rachat d’actions vont d’un minimum d’environ 12 000 $ pour 31 actions à un maximum de 195 000 $ pour 476 actions. Les accords de prêt vont de 9 000 $ empruntés à un client à un maximum de 230 000 $ en deux prêts distincts auprès du même client.

Désormais, Field est endetté envers ses clients-conseils pour plus de 850 000 $ – hors intérêts – et si l’argent que Field a également emprunté à sa propre entreprise et à la Mascoma Bank est également ajouté au mélange, sa dette totale dépasse 1 million de dollars.

Field a déclaré aux enquêteurs qu’il s’était tourné vers les emprunts auprès de ses clients parce qu’« il avait besoin d’argent pour payer ses dépenses de fonctionnement et ses frais de subsistance », indique l’ordonnance.

Contactez John Lippman à [email protected].