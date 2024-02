Valley News – Art Notes : Un photographe de longue date au Liban « ne veut pas ce genre d’exposition »

Larry Vanier a commencé à prendre des photos comme passe-temps. Il aimait déjà faire de la randonnée et être dehors, il était donc naturel pour lui de commencer à emporter un appareil photo.

C’était dans les années 1970 et au début des années 80, l’apogée de la photographie argentique. La Haute Vallée comptait une solide communauté de photographes professionnels et, en particulier dans les années 1980 et 1990, une infrastructure importante de magasins d’appareils photo et de processeurs photo. Vanier a absorbé toute cette expertise et a pris des photos pendant son temps libre chez Stateline Sports, le magasin d’articles de sport de West Lebanon.

Pendant des décennies, Vanier n’a pas eu grand-chose à dire sur sa photographie. C’était, disait-il récemment, « juste quelque chose à faire » ou « un passe-temps devenu plus sérieux ».

« Je chargeais mon camion, je partais en vacances et je voyais ce qui se passait », a-t-il déclaré. “C’est ça le plaisir, c’est juste d’être là-bas.”

Même s’il considère toujours la photographie comme un passe-temps, Vanier a accumulé une œuvre qui mérite d’être reconnue. Ses amis de la communauté photographique respectent la vie privée de Vanier, mais ils ont vu son travail, des milliers d’images qui montreraient clairement que Vanier est l’un des meilleurs photographes paysagistes travaillant en Nouvelle-Angleterre.

Il y a une petite exposition de photos de Vanier dans une pièce du sous-sol de Stateline qui contenait autrefois du matériel de hockey. Vanier ne voulait pas que je fasse toute une histoire de ses photographies. En tant qu’être humain, je suis désolé, Larry. Mais en tant que journaliste communautaire, je ne suis pas désolé. Je ne peux penser à personne de plus digne de ce genre d’attention.

Originaire du Liban, Vanier a grandi sur la rue School, l’un des huit enfants. Il est diplômé du lycée du Liban dans les années 1960 et de l’UNH. Il a travaillé chez Tommy Keane Sports, puis a suivi son frère Bob, qui a cofondé Stateline avec Jon Damren au début des années 1980.

Avec la photographie, « je me suis tout simplement intéressé à cela, j’ai pris des photos et j’ai commencé à apprendre des choses par moi-même », a déclaré Vanier, « probablement dans les années 1970 ».

John Preston, qui possède et exploite Slide Specialists, une entreprise de développement et de finition de photos qui s’adresse aux professionnels, depuis 1987, connaît Vanier au moins depuis lors. Jeremy Dixon, copropriétaire de ProCam, le magasin de White River Junction qui se présente comme le plus grand magasin de caméras au nord de Boston, a été l’un des premiers mentors de Vanier.

“Larry est arrivé à la photographie d’une manière très intéressante, ce qui, je pense, reflète pourquoi il est un si bon photographe”, a déclaré Preston.

Ayant grandi aux confins du Liban, Vanier marchait partout. “Il a dit qu’il avait toujours été fasciné par la façon dont la lumière changeante rendait les choses différentes”, a déclaré Preston.

La plupart des gens se tournent vers la photographie parce qu’ils souhaitent capturer un sujet ou une activité particulière. “Avec Larry, le sujet était secondaire”, a déclaré Preston. “La lumière était la chose.”

Même si Vanier a débuté avec un appareil photo 35 mm, il a vite commencé à voir plus grand. Il a trouvé une caméra Linhof qui prenait des films de 2 pouces sur 3 pouces, puis est progressivement devenue encore plus grande, jusqu’à des caméras 4×5, 5×7 et 8×10, ce qui donne des images énormes et détaillées qui peuvent être agrandies à l’échelle cinématographique.

Au fur et à mesure que ses caméras se sont développées, son sujet a également évolué. Toujours randonneur, Vanier emportait des appareils photo avec lui dans les Montagnes Blanches, souvent en compagnie de son ami de longue date, Greg Hubbard, et en vacances sur la côte du Maine.

Puis, à la fin des années 1980, il a lu un article dans le Boston Globe sur Grand Manan, une île au large de la côte du Nouveau-Brunswick, juste au nord de la frontière du Maine. Il écrit au gouvernement provincial pour obtenir des renseignements et reçoit une enveloppe contenant les horaires du traversier, une carte des sentiers de randonnée et une carte topographique « qui semble dater du début des années 1950 ». Rien sur les hôtels, les restaurants ou les attractions touristiques.

Il a conduit neuf heures et a pris la dernière place sur le ferry. Il y avait tellement de brouillard : « Je n’ai rien vu pendant trois jours », a-t-il déclaré.

Mais ce brouillard donne de superbes photos : “La lumière rebondit partout.”

Grand Manan était plutôt endormi à ce moment-là. «Je ne pouvais pas croire qu’un endroit comme celui-là existait en 1989», a déclaré Vanier. Depuis, il n’a cessé de documenter l’île et sa pêcherie. Il a également voyagé plus loin, jusqu’à Terre-Neuve.

Parallèlement, Vanier prend des photos plus près de chez lui. Il photographie une partie de la rivière Mascoma au Liban lors de promenades matinales et des musiciens locaux se produisant dans des salles locales.

Pendant longtemps, Vanier n’a pas voulu parler publiquement de ses photographies. Je peux comprendre pourquoi. Si une activité vous apporte paix et satisfaction, il n’est pas nécessaire d’impliquer le public. Une attention plus large peut également fausser les perceptions d’une personne. L’orientation résolue de Vanier me rappelle des photographes comme Vivian Maier et Gary Stochl, qui ont accumulé un ensemble important d’œuvres qui ne sont devenues connues que plus tard, dans le cas de Maier, à titre posthume.

Mais Vanier m’a envoyé un e-mail pour me faire part des photos exposées dans le sous-sol de Stateline. Et il était prêt à me parler de son passe-temps. Je ne veux pas consacrer beaucoup d’espace à caractériser l’œuvre exposée, sinon à dire qu’elle est magistrale.

Au cours de notre conversation, Vanier a souligné à plusieurs reprises : « Mon temps commence à manquer pour faire ce genre de choses », a-t-il déclaré au sujet de la réalisation de grands tirages. Pour moi, cela semble être la reconnaissance la plus claire que nous puissions obtenir du fait que Vanier a pris un nombre incalculable de photographies qui méritent une sorte d’exposition et d’attention que seule une institution artistique plus grande peut lui accorder.

Hubbard, photographe professionnel depuis 1992, et Preston, qui connaissent probablement mieux le travail de Vanier, affirment que la majeure partie est constituée de transparents 4×5. Vanier a déclaré qu’il avait des boîtes de transparents qu’il avait photographiés chez lui et dans une unité de stockage. Il a commencé à utiliser des appareils photo numériques en 2006 et a dû arrêter d’utiliser le film vers 2010, lorsqu’il est devenu impossible de trouver des feuilles de film. Il possède donc également d’énormes archives numériques.

« Il a toujours pris la photographie au sérieux », a déclaré Hubbard. “Il dit que c’est juste un passe-temps, mais il y a consacré une bonne partie de sa vie.”

Mais ce qu’il faut comprendre, c’est que Vanier ne veut pas être considéré comme un artiste. Son collègue photographe Jack Rowell a déclaré que Vanier l’appelait «le mot A». Il préfère passer du temps à faire des photographies plutôt que de parcourir les images qu’il a déjà réalisées. Lorsqu’il réalise des tirages, c’est généralement pour les offrir aux habitants de Grand Manan.

Mais en lui parlant, j’ai eu l’impression que Larry savait ce que signifiait son travail. Lors d’une vente de livres, il s’est procuré un exemplaire de « Maine », du célèbre photographe Eliot Porter. Pendant longtemps, il ne l’a pas regardé, mais lorsqu’il a commencé à le feuilleter, « environ une demi-douzaine de fois, les cheveux sur ma nuque se sont dressés, parce que j’ai réalisé que j’étais à environ un pouce de moi. où il était.

Est-ce que cela lui a donné l’impression qu’il était sur la bonne voie, que son propre instinct l’avait amené à marcher sur les traces d’un maître ? Sa réponse fut comme une bouchée d’œuf mariné après un verre de sirop d’érable ; ça a coupé le sucré.

“J’ai juste continué mon chemin.”

Il me semble que Vanier est trop un homme communautaire pour se permettre le genre d’égocentrisme caractéristique des artistes professionnels. C’est tout à son honneur, je pense.

«J’aime d’autres choses», m’a-t-il dit. “Je ne veux pas en faire trop.”

Le revers de la médaille est que la plupart des artistes que je connais travaillent dur dans leur métier et le prennent au sérieux. Je ne comprends pas clairement en quoi cela les différencie de Vanier.

Hubbard a qualifié Vanier de « meilleur ami que l’on puisse avoir ». Sa loyauté envers le Liban, envers sa famille et ses amis, envers Stateline et la communauté qui l’entoure est profonde. Mais ses photographies ont leur propre vie et Vanier a besoin d’aide.

Ses amis photographes souhaitent depuis longtemps voir le travail de Vanier exposé.

“Je pense que nous avons tous essayé de l’aider avec ça, mais sans lui marcher sur les pieds, c’est difficile à faire”, a déclaré Preston.

Peut-être que ça change. “Je pense qu’il est prêt”, a déclaré Preston.

Hubbard semblait moins sûr. « Il aime le faire ; il aime le donner. Vanier « ne veut pas ce genre d’exposition ».

S’il y a un dilemme ici, je pense qu’il a moins à voir avec Larry Vanier qu’avec la façon dont nous…