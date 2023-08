Valley First tend la main aux victimes des incendies de forêt dans l’Okanagan

Kelowna reçoit un soutien alors que Valley First fait un don pour aider les victimes des incendies de forêt et pour les efforts de secours immédiats.

Valley First, une entreprise de services bancaires et d’investissement de l’Okanagan, intervient le 21 août avec un don combiné de 35 000 $ pour fournir une aide essentielle aux personnes et aux familles directement touchées par la situation des incendies de forêt en Colombie-Britannique.

Le soutien de Valley First à Kelowna comprend :

• Contribution de 10 000 $ au programme d’intervention en cas d’incendie Mamas for Mamas à Kelowna.

• 2 500 $ à la Gospel Mission de Kelowna, une source de fournitures pour les évacués.

• Dons de 2 500 $ à la Central Okanagan Food Bank à Kelowna.

« Ma famille et moi avons été contraints d’évacuer notre propre maison à cause des incendies de forêt, c’est donc très réel et émouvant pour moi. C’est incroyablement émouvant de voir autant d’organisations locales, y compris la mienne, se mobiliser généreusement pour soutenir le travail de secours en période d’urgence, et je dis cela avec une perspective directe », a déclaré Simon Mills, président par intérim de Valley First.

Avec environ 250 000 membres à travers la Colombie-Britannique, First West invite les autres à contribuer à la cause et à se joindre à Valley First pour offrir son aide.

Vous pouvez faire un don à l’une de ces organisations :

• Programme d’intervention en cas d’incendie Mamas for Mamas

• Fonds de réponse aux incendies de forêt 2023 de la Central Okanagan Foundations

• Mission évangélique de Kelowna

• Banque alimentaire centrale de l’Okanagan

• Banque alimentaire Cawston/Keremeos : 250 492-4788

• Banque alimentaire de Kamloops

