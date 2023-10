Valley explore des moyens de repeupler | Actualités, Sports, Emplois

La croissance de l’emploi dans la vallée de Mahoning devrait exploser au cours des 10 prochaines années à mesure que les projets menés par de grandes entreprises se concrétiseront, qu’il s’agisse d’un employeur existant comme Foxconn alors qu’il se développe dans le secteur de la fabrication de véhicules électriques, ou d’un certain nombre d’autres entreprises à ce jour. pour faire une annonce concernant une expansion ou une relocalisation.

Le nombre de postes dont on parle se chiffre par milliers, et si ces attentes se concrétisent, cela donnerait un formidable coup de pouce à la région, mais cela présenterait également un défi – un défi assez important, en fait.

« Si ces entreprises maintiennent les emplois qu’elles proposent… nous nous retrouverons dans un scénario dans lequel nos entreprises actuelles auront du mal à rivaliser pour attirer la main-d’œuvre qui sera potentiellement épuisée en raison de la croissance de l’emploi que nous attendons », Michael McGiffin, président de la Youngstown Warren Regional Chamber Foundation, a déclaré.

« Le problème, c’est que nous n’avons pas assez de monde.

« Nous avons réalisé que nous devions faire quelque chose à ce sujet. Sinon, nous mettrons en péril nos entreprises locales et nos entreprises traditionnelles. Nous allons braconner des salariés d’une entreprise à l’autre ; il va y avoir une guerre des salaires ; il va y avoir une guerre des bénéfices ; et nous allons bouleverser notre système économique régional si nous n’augmentons pas le nombre de travailleurs éligibles dans notre main-d’œuvre et dans notre communauté », a déclaré McGiffin.

C’est ainsi qu’a commencé un effort combiné qui inclut la Chambre régionale de Youngstown/Warren, le Conseil régional des gouvernements d’Eastgate et d’autres, y compris certaines organisations philanthropiques, qui visent à accroître la population de la région en utilisant les trois R : retenir les jeunes, renvoyer les talents locaux et recruter de nouveaux visages et accueillir des réfugiés et des immigrants.

RÉTENTION

Pendant des décennies, les jeunes de la Vallée ont été nourris par le discours selon lequel des pâturages plus verts existent ailleurs ; que tu devrais aller étudier ailleurs, aller ailleurs pour trouver un emploi, que tu peux faire mieux ailleurs.

Cela doit cesser, a déclaré McGiffin, « parce que la vie est belle ici ».

Pour garder les jeunes dans la région, il faut leur montrer qu’il existe des emplois bien rémunérés et, en fait, il existe une coalition d’agences locales liées à la main-d’œuvre et d’établissements d’enseignement qui prouvent exactement cela : que la région a les emplois.

La qualité de vie fait également partie de l’équation, et une campagne de marketing est prévue pour montrer « à quel point la vie est belle ici et quelles sont les opportunités », a déclaré McGiffin, du faible coût de la vie, de la croissance de l’emploi et de la vigueur des arts, de la culture et de l’alimentation. des scènes qui « se mélangent toutes dans cette équation positive d’une bonne vie ».

RETOUR / RECRUTE

Les concepts similaires visent à atteindre les personnes qui ont déjà un lien avec la région – ces personnes nées et élevées dans la vallée, mais qui, pour une raison ou une autre, sont parties – et à les persuader d’y revenir ; et convaincre ceux qui vivent ailleurs de s’installer dans la Vallée.

Des outils tels que l’optimisation des moteurs de recherche, des sites Web de recherche d’emploi comme LinkedIn et des partenariats avec les médias locaux, ainsi qu’avec la coalition de la main-d’œuvre, peuvent être utilisés pour faire connaître l’emploi positif et d’autres attributs de la région.

« Franchement, nous devons déplacer certaines personnes ici », a déclaré McGiffin.

RECEVOIR

Cette entreprise est peut-être la plus difficile et la plus compliquée. À l’heure actuelle, la chambre commence à développer des partenariats avec des organisations locales et nationales, notamment le Service luthérien de l’immigration et des réfugiés, Catholic Charities USA et la Fédération juive de la région de Youngstown, sur les moyens d’accueillir et de garder les réfugiés et les immigrants.

Lee Williams est originaire de Valley et responsable des programmes du LIRS, basé à Baltimore, l’une des 10 agences nationales à but non lucratif qui s’associent au gouvernement américain pour réinstaller les réfugiés à travers le pays. Les organismes caritatifs catholiques en sont un autre.

LIRS possède le deuxième plus grand réseau géographique, réinstallant des personnes dans 52 communautés à travers les États-Unis, y compris Columbus, où il s’associe aux services sociaux éthiopiens de Tewahedo. Le LIRS est également le troisième en termes de nombre de personnes accueillies dans le cadre du programme d’admission par an.

« Notre travail consiste à amener les gens à l’autosuffisance le plus rapidement possible. La définition que nous utilisons pour cela est que lorsque les gens arrivent, ils ont un logement sûr et abordable, les enfants sont à l’école et les adultes ont un emploi rémunéré et gagnent un revenu suffisant pour ne pas bénéficier d’autres prestations en espèces », a déclaré Williams.

L’objectif pour que cela se produise est de 180 à 240 jours.

Le temps moyen nécessaire pour qu’une personne soit identifiée en vue d’une éventuelle réinstallation et entrée aux États-Unis est de 18 à 24 mois.

«Pendant ce temps, ces candidats sont soumis à des contrôles de sécurité continus par le FBI, le ministère de la Défense, la National Security Agency et un certain nombre d’agences gouvernementales différentes. Et ils subissent également des contrôles de santé, etc., ce qui fait qu’ils sont de loin les personnes les plus contrôlées entrant aux États-Unis, que ce soit en tant que visiteur ou en tant qu’immigrants obtenant un visa », a déclaré Williams.

L’admission des réfugiés nécessite un partenariat public-privé, a déclaré Williams. Des fonds publics sont alloués pour la période initiale de réinstallation, « mais une réinstallation réussie dans une communauté ne peut avoir lieu sans la sensibilisation et la participation de la communauté », a-t-il déclaré.

Le LIRS dispose d’un processus formel lorsqu’il envisage un nouveau site de réinstallation qui comprend des consultations communautaires avec les dirigeants aux niveaux local et étatique, avec les écoles, les systèmes de santé, les employeurs, la police et d’autres prestataires de services.

Il y a également des discussions sur la culture et les capacités, sur la manière dont les choses fonctionneraient et sur la manière de susciter l’intérêt et d’impliquer d’autres entités et personnes communautaires dans le processus.

« Nous examinons quel est le taux d’emploi, quelles sont les industries disponibles, existe-t-il des transports publics, comment se porte le logement ? » a déclaré Williams. « Tous ces facteurs sont pris en compte au préalable. »

Le service connaît de nombreuses réussites, notamment à Erie, en Pennsylvanie, où un effort de réinstallation a contribué à stabiliser la population de la communauté. Les personnes qui s’y sont installées ont créé de nombreuses nouvelles entreprises et contribué à revitaliser le centre-ville.

De même, le quartier de North Hill à Akron a été revitalisé par les réfugiés. Cleveland, Pittsburgh, Détroit, Saint-Louis et Buffalo disposent également de programmes de réinstallation dynamiques.

« Ce sont toutes des communautés qui ont souffert au cours des années 70 du déclin de l’industrie, et elles travaillent dur pour repeupler, stabiliser et accroître la population », a-t-il déclaré.

En fin de compte, « cela doit vraiment être un effort de toute la communauté », a déclaré Williams le 31 août lors de l’événement Salute to Business de la chambre régionale, où il a participé à une table ronde. « C’est formidable de voir que la chambre travaille avec un certain nombre d’entre vous à l’élaboration d’une stratégie sur la manière de repeupler la zone. »

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés – l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés – estime qu’il y a 108,4 millions de personnes déplacées de force, dont 62,5 millions sont considérées comme des déplacés internes et 35,3 millions sont des réfugiés.

Les personnes déplacées de force sont celles qui ont dû fuir leur foyer. Les personnes déplacées internes ont fui leur foyer ou leur communauté, mais vivent ailleurs dans le même pays et les réfugiés sont les personnes qui ont fui leur pays pour chercher sécurité ailleurs.

Le nombre désigné pour entrer aux États-Unis en 2023 était de 125 000. L’année prochaine, ils devraient être autour de 175 000.

VENTS CONTRE

La croissance projetée de l’emploi se produit à un moment où la région est confrontée à d’importants vents contraires.

La région de Youngstown-Warren, qui a de riches liens avec l’immigration à la fin du 19e et au début du 20e siècle alors que les résidents de l’Europe de l’Est et du Sud ont immigré pour travailler dans les moulins et les usines de la vallée, a perdu en moyenne sept personnes par jour au cours des 50 dernières années. , a déclaré Lisa Long, de la Fédération juive de la région de Youngstown.

Long, directeur du développement des ressources financières de la fédération, a dirigé la discussion avec Williams lors de l’événement de la chambre.

Elle a noté que Youngstown a été construite pour accueillir une population de 200 000 habitants avec la ville, mais qu’aujourd’hui, la population est inférieure à 60 000 habitants. De même, Warren compte une population d’environ 40 000 habitants, soit 30 000 de moins que son pic historique, a-t-elle déclaré.

Elle a également noté les chiffres de l’emploi dans l’État qui montraient qu’en avril 2023, l’Ohio comptait 389 000 emplois non pourvus, ce qui comptait 194 000 personnes au chômage en juillet 2023, soit un taux de 3,3 %.

Cela signifie qu’il y a une pénurie de main-d’œuvre.

Sur le plan démographique, aux États-Unis, le taux de natalité est inférieur au taux de maintien, « donc en d’autres termes, il n’y a pas assez d’enfants qui naissent pour maintenir le même niveau de population aux États-Unis », a déclaré Williams.

En outre, d’ici 2020, environ 20 % de la population aura 65 ans ou plus et sera inactive.

D’un autre côté, 78 % des personnes qui viennent aux États-Unis en tant qu’immigrants ont entre 18 et 64 ans pour travailler, « vous avez donc un grand nombre de personnes qui viennent et sont prêtes à rejoindre le marché du travail ou qui sont sur le marché du travail. et c’est contre 49 % de la population née aux États-Unis qui se situe actuellement dans cette tranche d’âge », a déclaré Williams.

EFFORT LOCAL

Les partisans des efforts de la chambre régionale, que ce soit financièrement ou autrement, comprennent la Fondation Gelbman, le Thomases Family Fund, Trumbull Industries, la Western Reserve Port Authority, le Conseil régional des gouvernements d’Eastgate, la PNC Foundation & Charitable Trusts, Penn Northwest Development et Avalon Holdings.

Eastgate a intégré l’effort de repeuplement dans une demande de subvention qu’il prévoit de faire à l’État pour un montant compris entre 125 et 140 millions de dollars. Une partie du financement serait utilisée pour un centre de recrutement – ​​un lieu doté de ressources pour aider les nouveaux résidents à mieux s’acclimater à la région.

Les ressources pourraient aller de l’aide aux services bancaires et à l’éducation au logement et aux transports, a déclaré Jim Kinnick, directeur exécutif d’Eastgate.

Parallèlement, Eastgate et un consultant ont commencé une évaluation du logement qui contribuera à façonner une stratégie de logement pour la région.

Après tout, les personnes qui occuperont les emplois qui devraient être créés auront besoin d’un logement, et le logement, ou l’absence de logement, est un problème dans la vallée.

« Nos communautés nous ont dit que le logement était un problème », a déclaré Justin Mondok, directeur de la planification et du développement d’Eastgate. « Ils ne savent pas par où commencer ; ils ne savent pas où chercher. Nous essayons de jeter ces bases afin que nos communautés disposent d’une base solide.

Cette histoire, cette photo et ce graphique ont déjà été publiés dans le magazine Valley Business.







