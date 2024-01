Vallet de Martinis crée un complexe d’habitations aidées en bordure de forêt française

Le studio français Vallet de Martinis Architectes a créé un complexe de résidence-services pour l’hôpital Joffre-Dupuytren à côté d’une forêt en banlieue parisienne.

Situé en bordure du campus hospitalier, le site s’articule entre la rue de l’Erminage, entrée principale de la ville de Draveil et la forêt de Sénart, dont Vallet de Martinis Architectes souhaitait que le logement fasse office de « prolongement direct ».

“L’objectif est ici de réussir à dialoguer avec la nature environnante, très présente, et, lorsque cela est possible, de conserver un lien direct avec le quartier ainsi qu’une certaine tranquillité pour les futurs habitants et usagers lorsque cela est nécessaire”, architecte du projet Erwan Ménard a dit à Dezeen.

“Depuis nos premières esquisses, l’accent a toujours été mis sur la fonctionnalité du projet et le lien avec l’environnement direct de la forêt”, poursuit-il.

Caractérisé par une palette de briques pâles, le logement comprend une paire de blocs de deux étages, chacun organisé autour de sa propre cour. Un espace vert supplémentaire est inséré entre les deux.

S’inspirant de la disposition d’une maison typique, Vallet de Martinis Architectes a conçu le bâtiment avec des espaces communs ouverts au rez-de-chaussée et des unités de vie plus privées au-dessus. Cela se reflète à l’extérieur par une base vitrée et un étage supérieur en brique pleine avec de profondes baies vitrées.

« Le contraste entre les matériaux utilisés sur les deux niveaux du projet crée un effet de matière qui sépare le volume de l’étage supérieur de celui du rez-de-chaussée, et procure également une qualité de lumière filtrée intéressante », explique Ménard.

Le rez-de-chaussée est légèrement en retrait, créant un surplomb au-dessus qui abrite un cheminement autour du bâtiment. Ce chemin mène de l’entrée principale face à la route à un jardin commun et un terrain de pétanque sous des pergolas en bois à l’arrière.

Dorschner Kahl et Heine Mildner organisent des logements multigénérationnels autour d’un jardin commun

Les murs vitrés autour des espaces communs s’ouvrent sur les cours centrales, chacune présentant des aménagements paysagers uniques. L’un contient des légumes et des herbes que les résidents peuvent utiliser, tandis que l’autre contient des fleurs sauvages et des arbres.

“Les patios sont des espaces privilégiés du projet, à l’intérieur même du bâtiment”, a déclaré Ménard.

« L’une abrite un jardin de senteurs et d’herbes aromatiques, avec quelques tables de potager, tandis que l’autre est un peu plus « sauvage », avec un paysage de sous-bois, de bouleaux, de fougères et une fontaine naturelle, comme pour évoquer l’ambiance. de la forêt», a ajouté Ménard.

Un couloir et des bureaux au premier étage entourent les cours et permettent à chacun d’accéder à la lumière et à la vue, tandis que les fenêtres profondes à ossature métallique des chambres offrent aux résidents une vue plus privée sur la forêt.

À l’intérieur, la palette pâle de l’extérieur a été prolongée avec des murs blancs et des portes et fenêtres à ossature de bois, Vallet de Martinis Architectes utilisant une approche de « sobriété et modération » pour permettre au paysage de se mettre en avant.

D’autres projets de vie assistée récemment présentés sur Dezeen incluent un complexe en Allemagne qui intègre des logements pour personnes âgées à la communauté au sens large et la Butterfly House conçue comme un logement évolutif pour une femme âgée et une aide-soignante résidante.

La photographie est de Charly Broyez.