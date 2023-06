Valladolid et l’Espanyol relégués alors que le Celta et Valence survivent

Gabri Veiga a marqué un beau doublé alors que le Celta Vigo battait Barcelone 2-1 lors de la dernière journée de la saison de la Liga. La victoire a permis au Celta d’assurer son statut dans l’élite pour une autre saison.

Les hôtes ont dominé le match contre les champions nouvellement couronnés alors qu’ils résistaient à une frayeur précoce lorsque Franck Kessie avait le ballon au fond des filets pour Barcelone, mais VAR a exclu le but en raison d’un hors-jeu rapproché dans la préparation.

Celta a pris les devants à la 42e minute lorsque Veigo a marqué son premier de la journée avant de terminer son doublé au milieu de la seconde mi-temps. Ansu Fati en a retiré un pour les Blaugrana à la 79e minute.

La journée a commencé avec six équipes toujours en danger de chute.

L’Espanyol et le Real Valladolid ont été relégués avec Elche dans une finition dramatique. Valladolid a joué un match nul et vierge contre Getafe et était sur le point d’obtenir son statut, Almeria perdant 2-3 contre l’Espanyol ailleurs.

Un drame tardif sauve Valence et Almeria

Cependant, Adri Embarba a marqué un penalty à la 87e minute pour donner un point à Almeria pour assurer leur survie à la différence de buts, envoyant ainsi Valladolid vers le bas.

L’ailier espagnol a écrit son nom dans le folklore du club alors que son attelle les a aidés à récupérer d’un but à deux reprises lors de la rencontre ivre. Le résultat a également signifié que l’Espanyol n’a pas réussi à battre la baisse puisqu’il a terminé avec 37 points dans une campagne décevante.

Valence risquait également de tomber dans le dernier match et se voyait traîner 1-0 contre le Real Betis à la fin de la première mi-temps. Un but de Valladolid les aurait fait tomber. Cependant, Diego Lopez a marqué à la 71St minute pour donner à son équipe un match nul 1-1 alors que Yunus Musah a été expulsé neuf minutes avant l’heure.

Elche, déjà relégué à l’approche de la dernière journée de la saison, a disputé un match nul 1-1 contre Cadix à domicile.

Crédit photo : IMAGO / Agence Photo Indépendante