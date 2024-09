Valkyrae se souvient de Jason Momoa criant sur l’équipe dans le film Minecraft

Un film Minecraft Le film a été révélé au monde plus tôt ce mois-ci avec l’acteur Jason Momoa portant une veste en cuir couleur chewing-gum et une bande-annonce qui avait l’air plutôt moche. De nouvelles rumeurs sur le tournage du film suggèrent également que des moments toxiques se cachaient sous les écrans verts vibrants.

La streameuse de jeux vidéo Rachell « Valkyrae » Hofstetter, qui fait partie des nombreux caméos de l’adaptation de la simulation d’artisanat à succès, était récemment en stream avec Jason « JasonTheWeen » Nguyen (via Joueur sur PC) où elle a répondu à des questions tout en mangeant des ailes de poulet épicées dans une reconstitution à petit budget de Hot Ones. À un moment donné, Nguyen lui a demandé quelle avait été sa pire rencontre avec une célébrité ou un créateur de contenu. Hofstetter a immédiatement évoqué son passage sur le tournage de Un film Minecraft.

« Je dirais Jason Momoa », a-t-elle déclaré. « Je l’ai vu maltraiter certains membres de l’équipe et c’était assez décevant. C’était après une scène très intense, et c’était une scène très émouvante, et peut-être qu’il était toujours dans le personnage, je ne sais pas, mais j’ai été un peu surprise de la façon dont il a traité certains membres de l’équipe. »

Hofstetter a déclaré que l’explosion de Momoa s’est produite alors qu’un plan était en cours de préparation et a décrit le moment comme « juste en colère, vraiment en colère et en criant ». « Donc je me suis dit, mec, ce n’est pas un bon environnement de travail. Je ne serais pas heureux de travailler dans ces conditions, donc oui, je dois probablement dire que c’est probablement la pire chose que j’ai vue en tant que célébrité. »

Momoa, dont les premiers crédits incluent Alerte à Malibu et Stargate : Atlantisest devenu un nom familier après son apparition dans le rôle de Khal Drogo dans la première saison de Game of ThronesDepuis lors, il a joué le rôle d’Aquaman dans plusieurs films DCU, le premier Duneet X rapide. Pendant ce temps, sa co-star dans Game of ThronesEmilia Clarke a fait l’éloge de sa collaboration avec Momoa. « Il était si gentil et attentionné, il se souciait de moi en tant qu’être humain », elle a dit de leur temps passé ensemble sur le plateau.