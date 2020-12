Cette année a été formidable pour les ordinateurs portables. On pensait autrefois être une race mourante il n’y a pas si longtemps, ces appareils informatiques ont été le ticket car des millions de personnes dans le monde ont été forcées de passer au travail à domicile en raison de la pandémie COVID qui balaie toujours la planète. Bon timing donc, par Xiaomi, pour faire leur entrée sur le marché des ordinateurs portables en Inde cette année. La gamme est désormais plus large qu’auparavant, avec l’ajout de l’édition e-Learning Xiaomi Mi Notebook 14. C’est maintenant l’option la plus abordable des ordinateurs portables Xiaomi Mi Notebook, et il y a un grand changement par rapport aux prédécesseurs: elle intègre également la webcam, ce que les frères aînés ne font pas. Le prix, demandez-vous? Ce sera 36999 Rs pour une machine qui exécute un processeur Intel Core i3 avec 8 Go de RAM et un disque SSD rapide au lieu du disque dur beaucoup plus lent que la plupart des rivaux de Xiaomi Mi Notebook 14 e-Learning Edition garantissent toujours.

Il y a une familiarité, comme il se doit. Cela vous indique clairement que bien qu’ils soient de lignées différentes, ils appartiennent à la même famille. La même famille de notebooks Xiaomi Mi, qui comprend également le Mi Notebook 14 Horizon Edition et le Mi Notebook 14. Le fait même que le Xiaomi Mi Notebook 14 e-Learning Edition ait un corps entièrement métallique est une mise à niveau très positive par rapport au plastique cela constitue encore la plupart de ses rivaux. Ce sont ces éléments qui améliorent vraiment l’expérience d’utilisation et donnent au consommateur le sentiment que l’argent a été bien dépensé. Le revêtement sablé anodisé tout au long est le genre d’attention supplémentaire aux détails qui est vraiment appréciée. Pour le distinguer de la couleur grise de la série Horizon Edition, cela obtient une couleur argentée.

L’édition e-Learning Xiaomi Mi Notebook 14 fait pencher la balance à 1,5 kg et pour être honnête, il semble en fait un peu plus léger que ce que les chiffres suggèrent lorsque vous prenez cet ordinateur portable. Il mesure 17,9 mm d’épaisseur à son point le plus épais et le revêtement sablé a l’air bien. Les lignes de conception sont épurées, à tel point que Xiaomi refuse à bout portant de coller toute marque sur le couvercle du Mi Notebook 14 e-Learning Edition, tout comme le Mi Notebook 14 et le Mi Notebook 14 Horizon Edition. La seule marque Mi que vous verrez est sous l’écran. La lunette est épaisse, mais ce n’est pas désagréable. Plus mince aurait pu être plus cool, mais bon, cela ne vous gêne pas.

Xiaomi a également bien fait les choses avec les ports et les options de connectivité. Il existe deux ports USB 3.1, un port USB 2.0, un port audio de 3,5 mm et un port HDMI. Il n’y a pas de port USB-C, qui est disponible dans le Xiaomi Mi Notebook 14 Horizon Edition. Rappelez-vous cependant que l’USB-C est uniquement destiné au transfert de données et non au chargement de l’ordinateur portable dans ce cas également. Il n’y a pas non plus de lecteur de carte, ce qui signifie que vous aurez besoin d’un accessoire pour cela.

Contrairement au Xiaomi Mi Notebook 14, le Mi Notebook 14 e-Learning Edition intègre une webcam au-dessus de l’écran. Cela doit vraiment être le module complémentaire le plus pratique, et vous n’avez plus besoin de gérer avec des webcams USB. Attention, il s’agit de 720p et pourrait avoir un peu de mal avec le grainage si l’éclairage autour de vous est faible. Allumez les lumières correctement et cela fait le travail. Pour les salles de classe virtuelles, pour les vidéoconférences et les réunions et aussi pour retrouver des amis.

Le panneau d’affichage de 14 pouces de l’édition e-Learning Mi Notebook 14 est le panneau LED avec une résolution Full HD. C’est exactement ce à quoi vous vous attendez, mais ce qui ressort, c’est à quel point il peut être brillant. Il s’agit également d’un écran mat, ce qui signifie que les reflets ne gênent pas vraiment. Dans la plupart des environnements de bureau, ce à quoi vous reviendrez éventuellement, vous aurez mal pensé et installé des plafonniers qui se reflètent sur l’écran d’un ordinateur portable et dans vos yeux – ce sera beaucoup moins un problème avec le Mi Notebook 14 e- Ordinateur portable Learning Edition.

Cet écran fonctionne également bien sur le bit de netteté, ce qui aide avec le texte ainsi que les médias. Les pages Web sont faciles à lire et les vidéos ne semblent pas floues. Cet affichage est tout à fait acceptable en ce qui concerne les couleurs et la richesse – pas nécessairement le plus précis, mais vous obtenez toujours une bonne séparation des couleurs. Le plus gros point à retenir est qu’il n’y a absolument aucune trace de couleurs délavées ou de mauvais angles de vision, deux problèmes qui affligent de nombreux rivaux de Mi Notebook 14 e-Learning Edition.

L’édition e-Learning Mi Notebook 14 utilise le processeur Intel Core i3-10110U, ce qui en fait la seule variante alimentée par Core i3 de la gamme et également le périphérique Mi Notebook le plus abordable à l’heure actuelle. Le nom, Mi Notebook 14 e-Learning Edition, suggérerait que cela est destiné aux écoles ou aux enfants qui peuvent suivre leurs cours pratiquement de nos jours. Cela peut très bien être le cas, mais d’après ce que j’ai pu déchiffrer en ce qui concerne les performances et l’expérience, le Mi Notebook 14 e-Learning Edition fonctionnera pour à peu près tous les cas d’utilisation. Bien sûr, avec le plafond de performances virtuelles des puces Core i3, une réalité, mais si vous avez besoin d’une machine pour le travail de bureau, cela ne va pas bien au-delà de l’édition de documents, de la navigation Web et de certains flux de travail personnalisés tels que les systèmes de gestion de contenu, la maison utilisation de divertissement, et bien sûr, quelque chose pour que votre enfant fréquente les salles de classe quotidiennes de l’école virtuelle, cela fonctionne tout simplement.

L’édition e-Learning Mi Notebook 14 dispose de 8 Go de RAM et ce qui contribue vraiment aux performances, c’est le SSD SATA 3 de 256 Go qui vous permet de démarrer beaucoup plus tôt que les disques durs traditionnels. Ce SSD fait jusqu’à 600 Mo / s de vitesses de lecture et d’écriture, ce que les ordinateurs portables qui ont encore des disques durs dans la même gamme de prix, ne pourraient jamais égaler. Vingt onglets sur Microsoft Edge, cinq documents Word, un document de feuille de calcul et de la musique en streaming Apple iTunes, et l’édition e-Learning Mi Notebook 14 se sont déroulés sans heurts.

Contrairement au Mi Notebook 14, le Mi Notebook 14 e-Learning Edition n’obtient pas les graphiques Nvidia et se contente à la place de l’Intel UHD Graphics 620. Il fallait s’y attendre, à ce prix, ce que vous n’avez jamais décidé d’acheter était une plate-forme de jeu à petit budget ou un monolithe de montage vidéo, et le manque de puce graphique dédiée ne peut pas être tenu pour le Mi Notebook 14 e-Learning Edition.

La cerise sur le gâteau proverbiale est le fait que l’édition e-Learning Mi Notebook 14 ne chauffe pas. Il a des évents de refroidissement conçus très similaires au Mi Notebook 14. Tout cela signifie qu’il y a une zone d’admission d’air plus large pour le ventilateur. Le ventilateur lui-même est plus grand que dans la plupart des ordinateurs portables. Les résultats sont très clairs à voir. L’édition e-Learning Mi Notebook 14 ne chauffe pas lorsque vous l’utilisez pour la plupart des tâches, et même lorsque vous êtes beaucoup stressé avec des onglets et des applications, le chauffage est apparent mais jamais à des niveaux inconfortables.

La durée de vie de la batterie est également assez robuste. Xiaomi revendique 10 heures d’autonomie de la batterie sur une seule charge – j’ai réussi à atteindre près de neuf heures et demie, avec une luminosité de l’écran de 30% la plupart du temps. Plus vous êtes frugal avec les onglets du navigateur et les applications ouvertes, meilleures seront les statistiques d’autonomie de la batterie. Néanmoins, avec Mi Notebook 14 e-Learning Edition, vous pouvez penser à laisser l’adaptateur derrière vous au cas où vous souhaiteriez l’apporter au bureau, par exemple.

L’édition e-Learning Mi Notebook 14 obtient ce qu’on appelle le mécanisme de clavier à interrupteur à ciseaux. Il devient assez clair à première vue que la taille des touches et l’espacement des touches sont bien faits. Les touches tombent assez bien dans la gamme des doigts. Xiaomi dit que cela a une distance de déplacement des touches de 1,3 mm, et après avoir passé du temps à taper sur ce clavier, mon opinion subjective est que la réponse à la pression des touches est un peu trop spongieuse et que moins aurait été meilleure dans ce cas. Néanmoins, c’est quelque chose auquel vous pouvez vous habituer assez tôt.

Il n’y a pas de rétroéclairage sur ce clavier et cela peut parfois devenir un peu limitatif. C’est un suivi similaire de celui du Mi Notebook 14 et bien que cela ne dérange pas vraiment pour la plupart, cela ne dérange pas si vous essayez d’utiliser l’ordinateur portable dans une pièce avec un éclairage ambiant faible. Et il est impossible de taper si les lumières autour de vous sont complètement éteintes. Fondamentalement, pas de séances d’écriture d’articles de fin de soirée si les lumières de la chambre sont éteintes.

C’est un pavé tactile assez grand qui fonctionne assez bien avec des gestes de balayage, que ce soit les balayages verticaux ou horizontaux. La détection de Palm fonctionne bien et ne vous amène pas à sélectionner ou à cliquer involontairement sur quelque chose, car vous pouvez taper joyeusement sur le clavier. Les touches de clic gauche et droit sont des boutons physiques, ce qui signifie que si vous passez d’un ordinateur portable doté de l’implémentation tactile à la place, vous devrez appuyer plus fort jusqu’à ce que vos doigts s’habituent au changement de paysage.

Le dernier mot: cela nous dit que les ordinateurs portables équipés du Core i3 ne doivent pas être lents

C’est un prix assez intéressant pour l’édition e-Learning Xiaomi Mi Notebook 14. À 36 999 Rs, vous aurez du mal à trouver des ordinateurs portables de la plupart des autres marques qui offrent une expérience aussi élégante que celle-ci. L’édition e-Learning Mi Notebook 14 va à l’encontre de la perception générale et de la tendance selon laquelle les ordinateurs portables équipés d’une puce Intel Core i3 sont strictement limités en termes de performances et de base avec l’expérience. L’édition e-Learning Mi Notebook 14 convient parfaitement à quasiment tous ceux qui ont besoin d’un ordinateur portable de base qui ne lutte pas avec la navigation Web de routine, l’édition de documents et certains scénarios de flux de travail spécifiques. Le nom peut le suggérer, mais il n’est pas uniquement destiné aux situations éducatives ou aux salles de classe virtuelles.

Il y a une raison pour laquelle il y avait cette perception que je viens de mentionner. Un rapide coup d’œil à la liste des options de HP nous indique l’ordinateur portable HP 14s (cf3006u), dont le prix est d’environ 40000 Rs et qui propose un processeur Intel Core i3 de 10e génération avec seulement 4 Go de RAM et un disque dur beaucoup plus lent de 1 To. Scénario similaire dans le monde de Dell également, avec la spécification d’entrée Dell Vostro 3501 au prix d’environ 40000 roupies exécutant un processeur Intel Core i3-1005G1 de spécification inférieure avec 4 Go de RAM et un disque dur de 1 To. En comparaison avec le SSD Mi Notebook 14 e-Learning Edition, ces deux ordinateurs portables seront considérablement plus lents en termes de temps de chargement de Windows 10, de la rapidité avec laquelle les applications s’ouvrent et permettent la commutation et atteindront également les limites de performances virtuelles beaucoup plus tôt en multitâche .