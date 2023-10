Cela est logique étant donné qu’un pourcentage plus élevé d’Américains âgés sont propriétaires de leur maison. De plus, ils ont eu plus de temps pour gagner de l’argent et faire fructifier leurs investissements.

Souviens-toi, bâtir votre valeur nette prend du temps. Bien que posséder une propriété soit un moyen d’augmenter votre valeur nette, il existe de nombreuses autres façons d’y parvenir, comme créer une entreprise prospère.

Une chose que vous n’êtes pas obligé de faire est de renoncer à vous offrir de petits luxes, a déclaré Ramit Sethi, millionnaire autodidacte et auteur du best-seller du New York Times “Je t’apprendrai à être riche”, à CNBC Make It en décembre.

“Je ne suis pas du genre à dire : ‘Hé, je dois réduire ma consommation de café au lait. Et si vous épargnez pour les 360 000 prochaines années, vous pouvez vous permettre un acompte pour une maison.’ Cela ne fonctionne pas”, a-t-il déclaré à Frank Holland de CNBC lors de l’événement virtuel CNBC Make It’s Your Money le 13 décembre.

Au lieu de cela, la clé pour créer de la richesse consiste à investir, dit Sethi.

Investir permet à votre argent de croître de manière exponentielle plus rapidement que s’il se trouvait sur un compte d’épargne, grâce aux intérêts composés. Avec cela, vous gagnez des intérêts sur votre investissement initial ainsi que sur les intérêts accumulés au fil du temps.

Si vous débutez en investissement, de nombreux experts financiers, dont le milliardaire Warren Buffett, recommandent de commencer par des fonds communs de placement indiciels à faible coût ou des fonds négociés en bourse qui suivent un indice de marché tel que le S&P 500. Ce type de fonds investit votre argent dans environ 500 entreprises les plus performantes, dont des poids lourds comme Amazon, Microsoft et Netflix.

Posséder ces types de fonds a tendance à être moins risqué que posséder des actions individuelles, car ils offrent une diversification automatique. Votre investissement est réparti sur un large éventail de sociétés, ce qui réduit la probabilité qu’une baisse du cours de l’action d’une société nuise à l’ensemble de votre portefeuille.

Et même si cette stratégie ne fera pas de vous un millionnaire du jour au lendemain, elle peut vous aider à créer une richesse à long terme pour l’avenir.

“La vraie richesse est presque toujours créée de manière cohérente sur une longue période de temps”, a déclaré Sethi à Make It lors de l’événement de décembre. “C’est ennuyeux, comme ça devrait l’être.”

