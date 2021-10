Valeur nette de Tom Brady: combien d’argent les Buccaneers QB gagnent-ils en 2021?

Une carrière dans le sport peut être lucrative, tant qu’elle dure.

Certains athlètes durent une décennie. Certains le font un peu plus. Certains le font moins. Tom Brady a réussi 22 ans. Et il y va toujours.

Brady a été parmi les meilleurs quarts de la ligue chaque saison au cours de laquelle il a joué, et il a beaucoup profité de son succès. Mais combien a-t-il gagné au cours de sa carrière fructueuse, et combien gagne-t-il en 2021 ?

Voici une ventilation de la valeur nette de Brady, qui comprend l’argent gagné en 2021 et au cours de sa carrière dans la NFL, ainsi que les avenants et les relations commerciales:

Combien gagne Tom Brady ?

Le salaire de base et le bonus d’alignement de Brady ne correspondent pas tout à fait à ce qu’il a gagné dans le passé, car il ne gagne que 1 075 000 $ en salaire de base et 1 470 588 $ en bonus d’alignement pour l’ajout d’un 17e match à la saison. Son gros salaire provient de sa prime de signature, car il gagne 25 millions de dollars sur cette partie de son contrat.

Il s’agit de la première année de la nouvelle prolongation de Brady avec les Buccaneers qu’il a signé plus tôt en mars, ce qui le maintient à Tampa Bay jusqu’à la saison 2022. Selon Ian Rapoport et Tom Pelissero de NFL Network, Brady gagnera 41,075 millions de dollars au total grâce à son contrat restructuré et il y a trois années annulables. Pelissero a rapporté que son plafond atteint n’est que de 9,075 millions de dollars.

Contrat Tom Brady 2021

Pendant l’intersaison, Brady a signé un nouvel accord avec les Buccaneers pour le garder à Tampa Bay au moins jusqu’à la fin de la saison 2022. S’il décidait de prendre sa retraite à la fin de cette saison, les Buccaneers pourraient récupérer 16 millions de dollars de sa prime à la signature. Mais vu que Brady semble avoir les yeux fixés sur le jeu cette année, il semble que ce ne sera pas un problème.

En plus du salaire et des primes de Brady, il est également prêt à gagner plusieurs millions de plus en incitations. La répartition est la suivante :

Contracter

Spotrac rapporte qu’il devrait gagner 1 075 000 $ en salaire de base, 25 millions de dollars en prime de signature et 1 470 588 $ en prime d’alignement. Au total, il rapportera juste au nord de 27,5 millions de dollars de bénéfices sur la transaction.

Incitatifs individuels (Max 2,25 millions de dollars par an)

Tant que les Buccaneers sont meilleurs que 26e en course par tentative, Brady, par Spotrac, peut gagner 562 500 $ pour chacun des jalons suivants de la saison régulière :

Top cinq des touchés lancés (ou 25 touchés par la passe)

Top cinq des verges par la passe

Top cinq dans le classement des passants

Top cinq en pourcentage d’achèvement

Top cinq en verges par tentative de passe

Incitatifs pour les séries éliminatoires

Brady peut également gagner jusqu’à 2,25 millions de dollars en incitations selon que Tampa participe aux séries éliminatoires et à quel point ils y jouent :

*Brady doit jouer dans 75 pour cent des snaps offensifs de l’équipe en saison régulière et 75 pour cent pour chaque match des séries éliminatoires pour se qualifier pour chaque incitatif

500 000 $ pour participer aux séries éliminatoires*

750 000 $ pour avoir fait le tour de division*

1,25 million de dollars pour la création du championnat NFC*

1,75 million de dollars pour la réalisation du Super Bowl 55*

2,25 millions de dollars pour avoir remporté le Super Bowl 55*

Revenus de carrière de Tom Brady

Selon Spotrac, Brady a gagné environ 235 millions de dollars sur 20 saisons avec les Patriots et une moyenne de 11,758 millions de dollars par an. Entre ses saisons 2020 et 2021 avec les Buccaneers, il ajoutera près de 56 millions de dollars à son tas d’argent gagné dans la NFL.

Voici la répartition de chacun de ses contrats, le tout avec l’aimable autorisation de Spotrac :

2000 : Contrat de 865 000 $ de 3 ans

Contrat de 865 000 $ de 3 ans 2002 : Prolongation de 29,625 millions de dollars sur 4 ans

Prolongation de 29,625 millions de dollars sur 4 ans 2005 : Contrat de 42,8 millions de dollars sur 4 ans

Contrat de 42,8 millions de dollars sur 4 ans 2010 : Prolongation de 72 millions de dollars sur 4 ans

Prolongation de 72 millions de dollars sur 4 ans 2013 : Prolongation restructurée de 27 millions de dollars sur 3 ans

Prolongation restructurée de 27 millions de dollars sur 3 ans 2016 : Prolongation de 2 ans, 41 millions de dollars

Prolongation de 2 ans, 41 millions de dollars 2018 : Contrat restructuré de 30 millions de dollars sur 2 ans

Contrat restructuré de 30 millions de dollars sur 2 ans 2019 : Prolongation de contrat d’un an à 23 millions de dollars

Prolongation de contrat d’un an à 23 millions de dollars 2020 : Contrat de 50 millions de dollars sur 2 ans

Contrat de 50 millions de dollars sur 2 ans 2021 : Prolongation d’un an, 25 millions de dollars

Valeur nette de Tom Brady

Forbes rapporte que Brady se classe neuvième parmi les athlètes les mieux payés en 2021, car il projette 45 millions de dollars de salaire/gains et 31 millions de dollars de subventions.

Les gros jours de paie ont fait monter Brady dans la liste des avoirs nets parmi les célébrités. Selon Celebrity Net Worth, il a une valeur nette de 250 millions de dollars, avec des estimations de 230 millions de dollars pour les 20 premières années de sa carrière dans la NFL et plus de 150 millions de dollars en avenants.

Cependant, c’est sa femme qui rapporte le plus d’argent à eux deux. Celebrity Net Worth indique que sa fortune s’élève à 400 millions de dollars et que le couple vaut 650 millions de dollars combinés.

Combien vaut le TB12 ?

Il n’y a pas d’estimation exacte du montant de TB12, la marque lifestyle de Brady, mais Growjo rapporte qu’elle rapporte jusqu’à 20,3 millions de dollars par an et que les employés génèrent un chiffre d’affaires estimé à 270 000 dollars. Ce n’est cependant pas la seule entreprise de Brady, car il a également lancé 199 Productions en mars 2020, selon la NFL.