Valeur nette de Kohli supérieure à Rs 1 000 Crore, rapport sur les réclamations. Voir tous les détails

Le frappeur de Star India Virat Kohli est l’un des athlètes les plus populaires au monde en ce moment. Avec plus de 252 millions d’abonnés sur Instagram, Kohli est l’un des plus suivis sur les réseaux sociaux. Selon Stock Gro, Kohli a une valeur nette de Rs 1 050 crore, qui est actuellement la plus élevée parmi les joueurs de cricket internationaux. Le joueur de 34 ans gagne Rs 7 crore grâce à son contrat « A + » avec Team India. Ses frais de match pour chaque test sont de Rs 15 lakh, l’ODI est de Rs 6 lakh et de Rs 3 lakh par match T20.

En outre, l’ancien capitaine indien gagne Rs 15 crore par an grâce à son contrat de la Premier League indienne (IPL) avec Royal Challengers Bangalore.

Il possède également plusieurs marques et a investi dans sept start-ups, dont Blue Tribe, Universal Sportsbiz, MPL et Sports Convo, entre autres.

Kohli approuve également plus de 18 marques et facture des frais de Rs 7,50 à 10 crores par an pour le tournage par publicité, ce qui est le plus élevé par un individu dans l’industrie de Bollywood et du sport. Il gagne environ Rs 175 crore grâce à ces mentions de marque.

La photo de couverture de Stock Gro – Virat Kohli, Indian Cricket GOAT. pic.twitter.com/HiCcdKcNmg — Jean. (@CricCrazyJohns) 18 juin 2023

Sur les réseaux sociaux, il facture Rs 8,9 crore et Rs 2,5 crore par publication sur Instagram et Twitter, respectivement.

Il a deux maisons – Mumbai (Rs 34 crore) et Gurugram (Rs 80 crore), et possède également des voitures de luxe d’une valeur de Rs 31 crore.

En dehors de cela, Kohli possède également le FC Goa Football Club, qui participe à la Super League indienne, une équipe de tennis et une équipe de lutte professionnelle.

Kohli devrait revenir sur le terrain lors de la prochaine tournée indienne aux Antilles.