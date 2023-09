Valeur nette de Deepika Padukone : des voitures chics aux demeures luxueuses, dévoilant les objets coûteux appartenant à l’actrice

La valeur nette de Deepika Padukone est vraiment ahurissante. Cette diva de Bollywood a amassé une fortune incroyable grâce à sa carrière d’actrice réussie et à ses marques lucratives. Avec son talent exceptionnel et son charme indéniable, Deepika est devenue l’une des actrices les plus recherchées de l’industrie. Son voyage vers la célébrité a commencé avec son premier film « Om Shanti Om » aux côtés de Shah Rukh Khan, qui l’a propulsée vers la gloire du jour au lendemain. Depuis, elle a réalisé de nombreux succès à succès et a été acclamée par la critique pour ses performances polyvalentes. Des drames d’époque comme « Padmaavat » aux films contemporains comme « Piku », Deepika a démontré ses prouesses d’actrice impeccables et a conquis le cœur de millions de personnes.

Mais son succès ne s’arrête pas là. Deepika est également une femme d’affaires avisée, se lançant dans l’entrepreneuriat avec sa propre ligne de vêtements et des investissements dans diverses startups. Cela a en outre contribué à sa valeur nette impressionnante, faisant d’elle l’une des célébrités les plus riches d’Inde.