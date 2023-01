Valeur du champ d’origine vers les spreads ; Impact neutre des cotes du site sur Bills-Chiefs

Sam Panayotovitch Analyste des paris sportifs FOX

L’avantage du terrain dans la Ligue nationale de football a été un sujet fascinant au sein de la communauté des paris sportifs au cours des dernières années.

Pendant des décennies, la plupart des parieurs de Las Vegas pensaient que le terrain à domicile valait environ 2,8 points par match. Donc, si deux équipes possédaient des cotes de puissance similaires et étaient censées être presque mathématiquement égales sur un terrain neutre, un paris sportifs arrondirait et ferait de l’une ou l’autre équipe un favori à 3 points à domicile.

Hiérarchie du troupeau : les géants se lancent, les jaguars grimpent dans le Top 10 de Colin Colin Cowherd partage ses 10 meilleures équipes de la NFL avant le week-end Super Wild Card.

Mais le terrain n’est plus ce qu’il était.

Ces mêmes preneurs de cotes se penchent maintenant sur de nouvelles méthodes, où des mesures et des formules avancées calculent un avantage inférieur pour les équipes à domicile. C’est la preuve que trop de poids était placé sur le terrain.

“Je suis plus proche de 1,5 avec la plupart des équipes”, a déclaré le directeur des paris sportifs de South Point, Chris Andrews, à FOX Sports. “Ed Feng [data scientist with a Ph.D. in applied math from Stanford] étudié cela pendant des années, et il était bien en avance sur la courbe. Les gars de l’analyse ont englouti ces chiens de route gonflés pendant des années.”

“Les cotes de puissance de l’équipe remplacent le terrain à domicile à ce stade”, a expliqué le vice-président de la gestion des risques de Westgate SuperBook, Ed Salmons. “Nous avons également appris au cours de la saison COVID que les fans dans les tribunes sont surestimés.”

De nombreux parieurs avertis ne se soucient pas de savoir quelle équipe joue à domicile. Ils sont beaucoup plus préoccupés par les blessures. La santé d’un quart-arrière, le statut d’un tacle gauche et la profondeur secondaire sont bien plus importants pour les gens qui parient des milliers et des milliers de dollars.

“Ce sont les petites blessures auxquelles vous ne prêtez pas attention qui changent une ligne plus que vous ne le pensez”, a poursuivi Salmons. “Quand une équipe perd un tacle offensif ou deux, cela déplace la ligne. Comme le Super Bowl de Kansas City-Tampa lorsque les Chiefs ont perdu deux joueurs de ligne et ont été détruits.

“Mais ces blessures ne sont pas popularisées dans les médias grand public.”

Équipes à domicile de la NFL contre la propagation :

2017 : 134-122 (52,3 %)

2018 : 120-128-8 (48,3 %)

2019 : 108-140-8 (43,5 %)

2020 : 125-127-4 (49,6 %)

2021 : 130-138-4 (48,5 %)

2022 : 133-129-8 (51%)

“La technologie moderne et la science moderne fonctionnent contre l’avantage du terrain”, a ajouté l’analyste des paris Jay Croucher. “Et voyager est tellement plus facile maintenant qu’il y a 20 ans. L’avantage du terrain varie évidemment d’une équipe à l’autre, mais j’utilise 1,5 à 2 points comme base de référence. C’est le point idéal. Il sera intéressant de voir si ou pas le déclin continue.”

L’éléphant dans la salle avant les éliminatoires de la NFL 2022 est qu’il existe un scénario très probable où le match du championnat de l’AFC se joue sans véritable terrain à domicile. Lorsque le match Bengals-Bills a été annulé après l’effondrement de Damar Hamlin à Cincinnati, les responsables de la ligue ont finalement décidé qu’un match éliminatoire Bills-Chiefs serait déplacé vers un site neutre.

Quelle est la ligne ?

Le légendaire parieur de Vegas Kenny White a Buffalo et Kansas City si proches dans ses cotes de puissance qu’il n’y aurait pas beaucoup de différence.

“J’ai Buffalo à 108,5 et Kansas City à 107”, a déclaré White à FOX Sports. “C’est un calcul facile sur un neutre. Buffalo est un favori de 1,5 point. Les blessures aux joueurs clés pourraient certainement changer le nombre, mais c’est un jeu à pile ou face.”

Ne cherchez pas plus loin que le Minnesota n’est qu’un favori à domicile de 3 points contre New York et Dallas étendant presque un terrain à Tampa Bay pour une preuve supplémentaire que l’avantage du terrain n’est plus placé sur le piédestal qu’il était autrefois.

“Dallas est une meilleure équipe de football”, a déclaré White. “Tampa a Tom Brady, mais Dallas est meilleur dans tous les domaines. Nous verrons ce qui se passera si Tampa reste proche et Brady peut être Brady au quatrième quart, mais il y a une raison pour laquelle Dallas est favorisé.

“Le calcul ne ment pas.”

Sam Panayotovich est analyste de paris sportifs pour FOX Sports et NESN. Il a auparavant travaillé pour WGN Radio, NBC Sports et VSiN. Il choisira probablement contre votre équipe favorite. Suivez-le sur Twitter @spshoot.

Les meilleures histoires de FOX Sports :