Valery Polyakov: le cosmonaute russe qui a établi le record de la plus longue mission spatiale décède à l’âge de 80 ans | Actualités scientifiques et techniques

Valery Polyakov, le cosmonaute russe qui a établi le record du plus long séjour unique dans l’espace, est décédé à l’âge de 80 ans.

Polyakov a passé 437 jours entre janvier 1994 et mars 1995 sur la station spatiale Mir.

Il a fait plus de 7 000 orbites autour de la Terre avant de revenir.

Polyakov avait suivi une formation de médecin et voulait démontrer que le corps humain pouvait supporter de longues périodes dans l’espace.

Lors de l’atterrissage, Polyakov a refusé d’être transporté hors de la capsule Soyouz, comme c’est la pratique courante pour permettre un réajustement à l’attraction de la gravité.

Au lieu de cela, il a été aidé à sortir de la capsule et il a lui-même marché jusqu’à un véhicule de transport à proximité.

Il avait auparavant passé huit mois dans l’espace pour une mission entre août 1988 et avril 1989.

Polyakov a reçu plusieurs prix et médailles pour son service aux programmes spatiaux soviétiques et russes, y compris les titres de héros de l’Union soviétique et de héros de la Fédération de Russie, ainsi que l’Ordre de Lénine.

Sa mort a été annoncée lundi par l’agence spatiale russe.

“Ses recherches ont aidé à prouver que le corps humain est prêt à voyager non seulement vers l’orbite terrestre, mais aussi dans l’espace lointain”, a déclaré Roscosmos dans un communiqué, selon le Moscow Times.

Il n’a pas indiqué la cause du décès.