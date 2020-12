Valéry Marie René Georges Giscard d’Estaing, qui a été président de la France de 1974 à 1981, est décédé des suites de ce que sa famille a qualifié d’effets du nouveau coronavirus, après avoir été hospitalisé pour des difficultés respiratoires.

Aussi connu sous le nom de Giscard et VGE, d’Estaing était le troisième président de la Cinquième République française, succédant au populaire Georges Pompidou à la tête des conservateurs gaullistes. Il a perdu de peu sa réélection face au socialiste François Miterrand, après une contestation de la droite par le futur président Jacques Chirac.

VGE a été hospitalisé en septembre pour une infection pulmonaire, puis à nouveau à la mi-novembre, mais a été libéré après seulement cinq jours. Les médias français ont rapporté la cause de sa mort sous le nom de Covid-19, citant sa famille.

#RUPTURE L’ancien président français Giscard d’Estaing est décédé, selon son entourage pic.twitter.com/9GRWVDS9Jy – Agence de presse AFP (@AFP) 2 décembre 2020

Il prend sa retraite en Auvergne et continue d’être actif dans la politique régionale jusqu’en 1989, date à laquelle il devient membre du Parlement européen. À partir de 2001, il a présidé la Convention sur l’avenir de l’Europe, qui a fini par produire le projet de Constitution européenne.

Ironie du sort, c’est la France qui a bloqué la ratification de la Constitution lors d’un référendum de 2005. Les Néerlandais l’ont également rejetée moins d’une semaine plus tard.

Bien que D’Estaing ait déclaré publiquement «Traité honnête» et «Transparence totale», L’UE est allée de l’avant et a retravaillé la constitution en traité de Lisbonne. Lorsque les Irlandais l’ont rejeté lors d’un référendum de 2008, ils ont dû voter à nouveau et le traité est entré en vigueur en 2009.

Alors que son grand-père avait adopté le patronyme d’Estaing, la famille n’était que de loin liée au célèbre amiral français du XVIIIe siècle du même nom. VGE et son frère ont finalement acheté le château d’Estaing en 2005.

D’Estaing a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale dans le cadre des forces françaises libres du général Charles de Gaulle, d’abord dans le cadre de la résistance en France occupée, puis en uniforme avec la Première armée. Il a reçu la Croix de guerre pour son service militaire.

