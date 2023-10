Valérien Ismael accepte un contrat amélioré avec Watford

Valérien Ismael a conclu un nouveau contrat amélioré à Watford.

L’Athlétisme a révélé le mois dernier que l’entraîneur-chef de Watford était engagé dans des pourparlers avec le club concernant un accord prolongé, avec des conditions et des clauses améliorées.

Le directeur sportif Cristiano Giaretta a déclaré lors de l’annonce : « Le propriétaire, le conseil d’administration et toute l’équipe de direction ont aimé connaître et comprendre Valérien et ses méthodes.

« C’est vrai que nous n’avons pas encore atteint les points que nous souhaiterions, mais c’est le travail et les progrès que nous pouvons constater qui nous donnent une grande confiance. »

Il a ajouté : « C’est comme d’autres l’ont dit cette saison ; on sent et on sent que nous changeons ici et qu’il y a une atmosphère positive partout.

« Nous l’avons dit aux joueurs et au staff de l’équipe première qui ont réagi positivement, alors maintenant nous devons tous nous concentrer sur notre travail – le match à Sunderland demain soir. »

La nouvelle peut surprendre en raison de la réputation de Watford en matière de limogeage des entraîneurs principaux et de la position du club dans le classement. À l’approche du dernier tour du championnat, ils sont 20e du classement, un point et deux places au-dessus de la zone de relégation.

Le propriétaire de Watford, Gino Pozzo, a expliqué la raison pour laquelle il a nommé Ismael lors d’un événement de fans en juin : « (Ismael) était celui qui a coché toutes les cases. Ce coach a de l’expérience à ce niveau. Nous pensons qu’il s’agit d’une nomination beaucoup plus forte. Nous voulions nous assurer que l’approche en matière de formation et de discipline répondait à un certain niveau.

Avant la défaite 3-2 de Watford à domicile contre Middlesbrough samedi, qui faisait suite à une défaite 3-0 à Leeds, le président-directeur général, Scott Duxbury, a déclaré : « Nous avons beaucoup de temps devant nous pour réaliser une saison réussie, donc un premier test de la patience – pour tout le monde – est tout à fait saine et je pense qu’elle engendrera une plus grande confiance et une plus grande collaboration au fil du temps.

« Travailler dur collectivement, quel que soit votre rôle au sein du club ou votre lien avec celui-ci, est très susceptible d’apporter de bons moments sur le long terme, alors continuons à faire preuve d’une réelle solidarité avec notre entraîneur et les joueurs. »

