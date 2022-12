SARAH Moyle est surtout connue pour avoir joué Valerie Pitman dans le drame de la BBC Doctors.

Mais étant apparue dans la série depuis 2012, il y a maintenant des spéculations sur le départ de l’actrice. Voici tout ce que nous savons.

Valérie Pitman quitte-t-elle Doctors ?

En août 2022, Moyle a annoncé sa décision de quitter Doctors lors d’une apparition sur le podcast Hear She Is.

Sur le podcast, elle explique comment elle a initialement dit aux producteurs qu’elle partait en 2020, mais en raison de la pandémie, elle a demandé aux producteurs si elle pouvait revenir sur sa décision.

Moyle a filmé son dernier épisode le 9 septembre 2022, qui devrait être diffusé en 2023.

Au moment du podcast, Moyle a déclaré qu’elle n’avait pas d’emploi prévu après sa sortie de la série, mais a déclaré qu’elle estimait qu’il était temps de partir.

Sa dernière apparition est prévue pour 2023.

Valérie a été présentée comme réceptionniste temporaire au Moulin et a fait sa première apparition le 15 octobre 2012.

Elle est partie en décembre 2012 mais a fait de brefs retours en 2013 et 2014.

Moyle a ensuite été promu au casting régulier en 2016.

Les intrigues de son personnage dans le programme ont inclus une bataille potentiellement mortelle contre le lymphome de Hodgkin, luttant contre les nouvelles idées de Mme Tembe (Lorna Laidlaw) pour The Mill.

Qui est Sarah Moyle ?

Moyle est une actrice anglaise de Londres.

Née à Londres en 1969, elle a étudié l’art de la performance à la Middlesex University.

Elle a également étudié à l’Université d’État de New York pendant six mois et a été membre du National Youth Theatre de 1988 à 1991.

Moyle a commencé sa carrière en 1992 avec des rôles au théâtre.

Son premier rôle était dans Lust au Theatre Royal Haymarket, réalisé par Bob Carlton.

Les autres productions théâtrales de Sarah incluent An Inspector Calls, Les Misérables, Oliver! et Jérusalem.

Moyle a également décrit le rôle récurrent de Caroline Swann dans le feuilleton ITV Emmerdale.

Pour son rôle de Valerie dans Doctors, Moyle a remporté le prix de la meilleure performance comique aux British Soap Awards 2019.

D’après son Instagram, il est sûr de dire que Sarah a des passe-temps en dehors du théâtre, comme la course et l’exploration en plein air.

Pour sensibiliser le public à Hope et Homes of Children, Moyle a parcouru 282 km à vélo à travers le Rwanda.

Elle a également couru le marathon de Londres 2000 pour la société Alzheimer et parcouru 46 miles à vélo en 2020 pour Noël pour les enfants.