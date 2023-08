Valerie Bertinelli vue dans le clip vidéo de son fils Wolfgang Van Halen : Regardez – Hollywood Life

Voir la galerie





Valérie Bertinelli63 ans, est définitivement du matériel vidéo musical – et son fils Wolfgang Van Halen, 32 ans, vient de l’aider à le prouver avec une apparition amusante ! Dans le nouveau 5 minutes Mammouth WVH le clip de « I’m Alright », le Un jour à la fois star est présentée comme une secrétaire à l’air plutôt agacée qui vérifie les rockers pour une compétition Battle of the Bands. Elle porte une élégante paire de lunettes surdimensionnées et un haut noir derrière une vitre de protection, soupirant d’exaspération tout en l’enregistrant pour le grand événement.

Valérie et son défunt ex-mari Eddie Van Halen a accueilli leur fils unique en mars 1991 avant de se séparer en 2001 et de divorcer en 2007. L’icône du rock est malheureusement décédée d’un cancer à l’âge de 65 ans le 6 octobre 2020. Mais l’héritage d’Eddie a perduré à travers son fils musical. Et son ex-femme n’a que de l’amour pour leur enfant ensemble.

Lorsqu’on lui a demandé lors d’une interview en 2020 ce que Wolfgang signifiait pour elle, elle a dit AUJOURD’HUI, « Que je sais comment faire quelque chose de bien. » Elle est également devenue émotive pendant l’interview, ajoutant: « Au moment où je suis devenue sa mère, je me suis sentie bien dans le monde. Je me sentais entier. C’est juste un être humain très spécial et je l’aime beaucoup.

Lorsque le média lui a posé des questions sur les larmes qui lui montaient aux yeux, elle a haussé les épaules. « Je suis sa mère. Qu’est-ce que je vais dire, non ? » Elle a également raconté une histoire déchirante sur la façon dont elle n’a pas pu être près de lui pendant la pandémie de COVID-19. « Wolfie est venu un jour avec son masque et ses gants, et il ne voulait pas entrer dans la maison », a-t-elle déclaré, faisant référence à son fils avec le surnom affectueux. «Il est juste resté dehors. C’est déchirant, mais s’abriter sur place est ce qui va nous aider à traverser cette épreuve.

L’actrice est clairement amoureuse de son fils. Dans un article d’anniversaire de 2019, elle a jailli pour lui dans un doux hommage. « Joyeux anniversaire @wolfvanhalen ! 💙 Je t’aime jusqu’à la lune et retour… pour toujours et un jour… et un jour après », a-t-elle légendé une photo du duo mère-fils.

