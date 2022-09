NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Valérie Bertinelli poursuit son divorce avec Tom Vitale de manière audacieuse : en bradant les chaussures portées par l’actrice lors du mariage de l’ex-couple.

L’actrice et animatrice de Food Network – qui Déposé pour divorce de Vitale en mai 2022 après leur séparation légale en novembre 2021 – s’est rendue sur son Instagram pour partager des photos des articles qu’elle vend sur le marché du luxe en ligne Le vrai réel.

“J’ai laissé tomber quelques trucs avec @therealreal”, a écrit Bertinelli à côté des messages des articles de mode, qui comprenaient une paire de talons à lanières marron Jimmy Choo avec des clous en diamant.

Bertinelli a également tenu ce qui ressemblait à deux alliances devant une boîte Tiffany & Co..

“Quelques bagues Tiffany auxquelles sont attachés de mauvais souvenirs et une paire de chaussures que j’ai portées à un mariage en janvier 2011.”

Son fils Wolfgang Van Halen, qu’elle partage avec son défunt mari, le rockeur emblématique Eddie Van Halen, a soutenu sa mère dans la section des commentaires.

“Je t’aime, maman”, a-t-il écrit.

Bertinelli a parlé de son divorce douloureux en juin, révélant qu’elle ne se remarierait plus jamais.

“Je vais être plus qu’heureux d’être heureux de divorcer et de passer le reste de ma vie seul”, a déclaré Bertinelli à Hoda Kotb dans l’émission “Today”. “Je serai heureux comme ça. Eh bien, avec mes six chats, mon chien et mon fils, et j’espère qu’un jour mes petits-enfants.”

Bertinelli, qui avait initialement demandé une séparation de corps avec son ex-mari et indiqué la date de séparation au 1er décembre 2019, a demandé le divorce de Vitale après plus d’une décennie de mariage en mai 2022.