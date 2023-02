Valérie Bertinelli révèle une nouvelle perte de poids après avoir abandonné cette seule chose

Valérie Bertinelli vient de partager que la perte de poids a été un effet secondaire inattendu de l’arrêt de la consommation d’alcool le mois dernier.

Sur son compte TikTok, Bertinelli a publié une vidéo marchant et parlant à la caméra lorsqu’elle a révélé son expérience Dry January, un mouvement populaire où les gens renoncent à boire pendant le premier mois de la nouvelle année, a eu un “effet secondaire” imprévu.

“Alors, voici un joli petit effet secondaire de Dry January”, a-t-elle déclaré. “Ce jean que je porte était si serré il y a quelques mois que je ne pouvais pas le boutonner confortablement. Maintenant, il est si ample qu’il est temps pour moi de descendre d’une taille.”

Elle a poursuivi : “Ouais, j’aime cet effet secondaire.”

Le mois dernier, la star de Food Network a annoncé qu’elle participait à Dry January pour deux raisons.

“Premièrement, je veux essayer de réduire les envies de mon sucre. Et je pense que l’alcool exacerbe cela”, a déclaré Bertinelli dans une vidéo sur les réseaux sociaux.

La deuxième raison était de réduire le stress.

“Je veux calmer le cortisol dans mon corps qui fait rage depuis cinq ou six ans. J’ai été en mode combat, fuite, gel, faon. Et je veux me reposer et digérer”, a-t-elle partagé . “Je pense que couper l’alcool m’aidera à le faire.”

Bertinelli s’est assuré de préciser que l’idée n’était qu’une “théorie”, mais a encouragé les fans à relever le défi avec elle.

La star de “Hot in Cleveland” s’est attachée à faire de 2023 une année de positivité.

“Ce jour de l’an 2023 est le premier jour du reste de ma vie ! Je vous souhaite à tous la joie, le bonheur et la gentillesse que vous réclamez. Tout est à vous. Saisissez-le !” Bertinelli a écrit dans un post inspirant sur Instagram.

En 2022, la femme de 62 ans a finalisé son divorce avec son deuxième mari, Tom Vitale.

Elle a partagé la nouvelle sur ses réseaux sociaux en disant : “Je suis heureuse de divorcer. Mon Dieu. Enfin. C’est enfin fini. OUI !”

Avant Vitale, Bertinelli était marié à feu Eddie Van Halen de 1981 à 2007 et avait un fils, Wolfgang “Wolfie” Van Halen.

